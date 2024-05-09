Лукашенко рассказал про совместные с Россией ядерные учения

Лукашенко: для использования ядерного оружия нужно тренироваться

09 мая 2024 в 22:01 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко заявил, что ТЯО является инструментом сдерживания для РФ и Белоруссии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Совместные учения с тактическим ядерным оружием (ТЯО) является инструментом сдерживания, так как мир приблизился к ядерной войне. При этом для использования такого вооружения необходимо тренироваться. Такое заявление сделал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. «Мир как никогда близко подошел к ядерной катастрофе, но для Минска и Москвы ТЯО — это оружие сдерживания. <…> Чтобы применять такое оружие, надо тренироваться», — заявил Александр Лукашенко в беседе с прессой после мероприятий по случаю Дня Победы. Его слова приводит издание «Белта». Белорусский лидер подчеркнул, что ни Россия, ни Белоруссия не собираются на кого-то нападать. Также он отметил, что обе страны не хотят, чтобы Украина стала плацдармом для нападения на РФ или Белоруссию. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Белоруссия намерена присоединиться к РФ на втором этапе применения нестратегического ядерного оружия. Свое заявление он сделал после того, как российский генштаб начал готовиться к ядерным учениям с соединениями Южного военного округа, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Совместные учения с тактическим ядерным оружием (ТЯО) является инструментом сдерживания, так как мир приблизился к ядерной войне. При этом для использования такого вооружения необходимо тренироваться. Такое заявление сделал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. «Мир как никогда близко подошел к ядерной катастрофе, но для Минска и Москвы ТЯО — это оружие сдерживания. <…> Чтобы применять такое оружие, надо тренироваться», — заявил Александр Лукашенко в беседе с прессой после мероприятий по случаю Дня Победы. Его слова приводит издание «Белта». Белорусский лидер подчеркнул, что ни Россия, ни Белоруссия не собираются на кого-то нападать. Также он отметил, что обе страны не хотят, чтобы Украина стала плацдармом для нападения на РФ или Белоруссию. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Белоруссия намерена присоединиться к РФ на втором этапе применения нестратегического ядерного оружия. Свое заявление он сделал после того, как российский генштаб начал готовиться к ядерным учениям с соединениями Южного военного округа, пишет RT.