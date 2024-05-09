Лукашенко рассказал про совместные с Россией ядерные учения

Лукашенко: для использования ядерного оружия нужно тренироваться
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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, лукашенко александр
Александр Лукашенко заявил, что ТЯО является инструментом сдерживания для РФ и Белоруссии Фото:

Совместные учения с тактическим ядерным оружием (ТЯО) является инструментом сдерживания, так как мир приблизился к ядерной войне. При этом для использования такого вооружения необходимо тренироваться. Такое заявление сделал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

«Мир как никогда близко подошел к ядерной катастрофе, но для Минска и Москвы ТЯО — это оружие сдерживания. <…> Чтобы применять такое оружие, надо тренироваться», — заявил Александр Лукашенко в беседе с прессой после мероприятий по случаю Дня Победы. Его слова приводит издание «Белта».

Белорусский лидер подчеркнул, что ни Россия, ни Белоруссия не собираются на кого-то нападать. Также он отметил, что обе страны не хотят, чтобы Украина стала плацдармом для нападения на РФ или Белоруссию.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Белоруссия намерена присоединиться к РФ на втором этапе применения нестратегического ядерного оружия. Свое заявление он сделал после того, как российский генштаб начал готовиться к ядерным учениям с соединениями Южного военного округа, пишет RT.

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Совместные учения с тактическим ядерным оружием (ТЯО) является инструментом сдерживания, так как мир приблизился к ядерной войне. При этом для использования такого вооружения необходимо тренироваться. Такое заявление сделал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. «Мир как никогда близко подошел к ядерной катастрофе, но для Минска и Москвы ТЯО — это оружие сдерживания. <…> Чтобы применять такое оружие, надо тренироваться», — заявил Александр Лукашенко в беседе с прессой после мероприятий по случаю Дня Победы. Его слова приводит издание «Белта». Белорусский лидер подчеркнул, что ни Россия, ни Белоруссия не собираются на кого-то нападать. Также он отметил, что обе страны не хотят, чтобы Украина стала плацдармом для нападения на РФ или Белоруссию. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Белоруссия намерена присоединиться к РФ на втором этапе применения нестратегического ядерного оружия. Свое заявление он сделал после того, как российский генштаб начал готовиться к ядерным учениям с соединениями Южного военного округа, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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