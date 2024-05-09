Лукашенко рассказал про совместные с Россией ядерные учения

Совместные учения с тактическим ядерным оружием (ТЯО) является инструментом сдерживания, так как мир приблизился к ядерной войне. При этом для использования такого вооружения необходимо тренироваться. Такое заявление сделал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
«Мир как никогда близко подошел к ядерной катастрофе, но для Минска и Москвы ТЯО — это оружие сдерживания. <…> Чтобы применять такое оружие, надо тренироваться», — заявил Александр Лукашенко в беседе с прессой после мероприятий по случаю Дня Победы. Его слова приводит издание «Белта».
Белорусский лидер подчеркнул, что ни Россия, ни Белоруссия не собираются на кого-то нападать. Также он отметил, что обе страны не хотят, чтобы Украина стала плацдармом для нападения на РФ или Белоруссию.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Белоруссия намерена присоединиться к РФ на втором этапе применения нестратегического ядерного оружия. Свое заявление он сделал после того, как российский генштаб начал готовиться к ядерным учениям с соединениями Южного военного округа, пишет RT.
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