Восточные регионы уже празднуют 79-годовщину Дня Победы
Празднование Дня Победы в России началось с самых восточных точек страны — на Камчатке, Сахалине, Чукотке, в Владивостоке, Магадане и Еврейской автономной области. Первые торжественные мероприятия стартовали в этих регионах.
На торжествах возлагают цветы к мемориалам, на параде развиваются флаги России и Знамена Победы. Ветераны и жители регионов собрались, чтобы почтить память павших и отпраздновать 79-ю годовщину Великой Победы.
Парад в Владивостоке
На параде в Владивостоке присутствует много детей
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