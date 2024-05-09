Празднование Дня Победы началось в России. Фото, видео

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Генеральная репетиция Парада Победы на Красной Площади. 5 мая 2024. Москва, росгвардия, росгвардейцы, репетиция парада москва, репетиция парада победы москва
Восточные регионы уже празднуют 79-годовщину Дня Победы Фото:


Празднование Дня Победы в России началось с самых восточных точек страны — на Камчатке, Сахалине, Чукотке, в Владивостоке, Магадане и Еврейской автономной области. Первые торжественные мероприятия стартовали в этих регионах.

На торжествах возлагают цветы к мемориалам, на параде развиваются флаги России и Знамена Победы. Ветераны и жители регионов собрались, чтобы почтить память павших и отпраздновать 79-ю годовщину Великой Победы.

Парад в Владивостоке
Парад в Владивостоке
Фото:
На параде в Владивостоке присутствует много детей
На параде в Владивостоке присутствует много детей
Фото:

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Празднование Дня Победы в России началось с самых восточных точек страны — на Камчатке, Сахалине, Чукотке, в Владивостоке, Магадане и Еврейской автономной области. Первые торжественные мероприятия стартовали в этих регионах. На торжествах возлагают цветы к мемориалам, на параде развиваются флаги России и Знамена Победы. Ветераны и жители регионов собрались, чтобы почтить память павших и отпраздновать 79-ю годовщину Великой Победы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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