Восточные регионы уже празднуют 79-годовщину Дня Победы Фото: Роман Наумов © URA.RU



Празднование Дня Победы в России началось с самых восточных точек страны — на Камчатке, Сахалине, Чукотке, в Владивостоке, Магадане и Еврейской автономной области. Первые торжественные мероприятия стартовали в этих регионах.

На торжествах возлагают цветы к мемориалам, на параде развиваются флаги России и Знамена Победы. Ветераны и жители регионов собрались, чтобы почтить память павших и отпраздновать 79-ю годовщину Великой Победы.

Парад в Владивостоке Новости Приморья Фото:

На параде в Владивостоке присутствует много детей Новости Приморья Фото: