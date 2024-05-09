Карлсон взял интервью у американки, обвинявшей Байдена в домогательствах

Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у американки Тары Рид, которая обвинила президента США Джо Байдена в домогательствах. Сейчас она живет в России из-за преследования. Об этом сообщил telegram-канал «Tucker Carlson Network».
«После того, как Рид обвинила Байдена в сексуальном насилии над ней, она и ее семья стали объектом преследования со стороны правительства США», — передает telegram-канал «Tucker Carlson Network», на котором опубликовано интервью. Женщина была вынуждена бежать в Россию.
В ролике Рид сдерживает слезы. Она рассказала Такеру о том, что пропустила выпускной и свадьбу своей дочери из-за изгнания из Соединенных Штатов.
Тара Рид была помощницей Джо Байдена. Во время президентской гонки в 2020 году в Соединенных Штатах она обвинила американского президента в сексуальных домогательствах. В 2023 году она повторила свои обвинения. Рид заверила, что готова дать показания в Конгрессе, если ее попросят. В связи с возобновившимися угрозами она решилась переехать в Россию.
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