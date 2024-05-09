Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем Победы

09 мая 2024 в 05:57 Размер текста - 17 +

Путин получит поздравительную телеграмму от Ким Чен Ына Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в своей поздравительной телеграмме к президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня Победы выразил мнение о том, что Россия под руководством Путина активно занимается защитой своего суверенитета и вкладывается в обеспечение мира и безопасности региона. Об этом сообщает агентство ЦТАК. «Товарищ Ким Чен Ын отметил, что сегодня российский народ под руководством президента, противостоя злобным вызовам и угрозам враждебных сил, решительно встал на справедливую борьбу за защиту суверенных прав страны и обеспечения мира и безопасности в регионе», — сообщает северокорейское агентство ЦТАК со ссылкой на телеграмму. В послании подчеркивается уверенность Ким Чен Ына в том, что Россия под руководством Путина достойно продолжает традиции поколения победителей Великой Отечественной войны. Празднование Дня Победы в России началось с самых восточных точек страны — на Камчатке, Сахалине, Чукотке, в Владивостоке. А также в Магадане и Еврейской автономной области. В Молдавию привезут частицу Вечного огня из Москвы, рассказали в Кишиневе, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в своей поздравительной телеграмме к президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня Победы выразил мнение о том, что Россия под руководством Путина активно занимается защитой своего суверенитета и вкладывается в обеспечение мира и безопасности региона. Об этом сообщает агентство ЦТАК. «Товарищ Ким Чен Ын отметил, что сегодня российский народ под руководством президента, противостоя злобным вызовам и угрозам враждебных сил, решительно встал на справедливую борьбу за защиту суверенных прав страны и обеспечения мира и безопасности в регионе», — сообщает северокорейское агентство ЦТАК со ссылкой на телеграмму. В послании подчеркивается уверенность Ким Чен Ына в том, что Россия под руководством Путина достойно продолжает традиции поколения победителей Великой Отечественной войны. Празднование Дня Победы в России началось с самых восточных точек страны — на Камчатке, Сахалине, Чукотке, в Владивостоке. А также в Магадане и Еврейской автономной области. В Молдавию привезут частицу Вечного огня из Москвы, рассказали в Кишиневе, передает RT.