Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем Победы

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Путин получит поздравительную телеграмму от Ким Чен Ына Фото:

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в своей поздравительной телеграмме к президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня Победы выразил мнение о том, что Россия под руководством Путина активно занимается защитой своего суверенитета и вкладывается в обеспечение мира и безопасности региона. Об этом сообщает агентство ЦТАК.

«Товарищ Ким Чен Ын отметил, что сегодня российский народ под руководством президента, противостоя злобным вызовам и угрозам враждебных сил, решительно встал на справедливую борьбу за защиту суверенных прав страны и обеспечения мира и безопасности в регионе», — сообщает северокорейское агентство ЦТАК со ссылкой на телеграмму. В послании подчеркивается уверенность Ким Чен Ына в том, что Россия под руководством Путина достойно продолжает традиции поколения победителей Великой Отечественной войны.

Празднование Дня Победы в России началось с самых восточных точек страны — на Камчатке, Сахалине, Чукотке, в Владивостоке. А также в Магадане и Еврейской автономной области. В Молдавию привезут частицу Вечного огня из Москвы, рассказали в Кишиневе, передает RT.

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Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в своей поздравительной телеграмме к президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня Победы выразил мнение о том, что Россия под руководством Путина активно занимается защитой своего суверенитета и вкладывается в обеспечение мира и безопасности региона. Об этом сообщает агентство ЦТАК. «Товарищ Ким Чен Ын отметил, что сегодня российский народ под руководством президента, противостоя злобным вызовам и угрозам враждебных сил, решительно встал на справедливую борьбу за защиту суверенных прав страны и обеспечения мира и безопасности в регионе», — сообщает северокорейское агентство ЦТАК со ссылкой на телеграмму. В послании подчеркивается уверенность Ким Чен Ына в том, что Россия под руководством Путина достойно продолжает традиции поколения победителей Великой Отечественной войны. Празднование Дня Победы в России началось с самых восточных точек страны — на Камчатке, Сахалине, Чукотке, в Владивостоке. А также в Магадане и Еврейской автономной области. В Молдавию привезут частицу Вечного огня из Москвы, рассказали в Кишиневе, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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