Российская радиостанция передала обращение Сталина 1945 года на Украину

09 мая 2024 в 20:25 Размер текста - 17 +

В Херсон передали обращение Иосифа Сталина, посвященное победе СССР в ВОВ Фото: Pixabay Российская радиостанция «Таврия» транслировала обращение советского лидера Иосифа Сталина от 1945 года на территории Херсона, который сейчас находится под украинским контролем. Соответствующие видео передали представители силовых структур журналистам РИА Новости. «Товарищи, соотечественники и соотечественницы, наступил великий день Победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной армией и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную <…>», — слышно на видео записанное обращение Сталина. В этот день также российские хакеры взломали телесеть на Украине и начали транслировать парад Победы в Москве. Об этом сообщали в Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская радиостанция «Таврия» транслировала обращение советского лидера Иосифа Сталина от 1945 года на территории Херсона, который сейчас находится под украинским контролем. Соответствующие видео передали представители силовых структур журналистам РИА Новости. «Товарищи, соотечественники и соотечественницы, наступил великий день Победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной армией и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную <…>», — слышно на видео записанное обращение Сталина. В этот день также российские хакеры взломали телесеть на Украине и начали транслировать парад Победы в Москве. Об этом сообщали в Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания.