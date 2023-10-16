МИД РФ: США планируют разместить ядерное оружие в Великобритании 16 октября 2023 в 12:17 Размер текста - 17 + В Британии может быть размещена инфраструктура для ядерного оружия из США Фото: Samuel King Jr., Air Force / U.S. Department of Defense Соединенные Штаты могут вернуть ядерное оружие на территорию Великобритании. Об этом сообщил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. «Имеется немало указаний на то, что вопрос о возвращении ядерного оружия США на территорию Великобритании рассматривается в практической плоскости», — передает его слова ТАСС. Ермаков также добавил, что известно о решениях Вашингтона. Они предполагают финансовое обеспечение модернизации соответствующей инфраструктуры на одной из военных баз в государстве. Соединенные Штаты могут вернуть ядерное оружие на территорию Великобритании. Об этом сообщил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. «Имеется немало указаний на то, что вопрос о возвращении ядерного оружия США на территорию Великобритании рассматривается в практической плоскости», — передает его слова ТАСС. Ермаков также добавил, что известно о решениях Вашингтона. Они предполагают финансовое обеспечение модернизации соответствующей инфраструктуры на одной из военных баз в государстве. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям