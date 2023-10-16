МИД РФ: США планируют разместить ядерное оружие в Великобритании

В Британии может быть размещена инфраструктура для ядерного оружия из США
Соединенные Штаты могут вернуть ядерное оружие на территорию Великобритании. Об этом сообщил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
«Имеется немало указаний на то, что вопрос о возвращении ядерного оружия США на территорию Великобритании рассматривается в практической плоскости», — передает его слова ТАСС. Ермаков также добавил, что известно о решениях Вашингтона. Они предполагают финансовое обеспечение модернизации соответствующей инфраструктуры на одной из военных баз в государстве.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!