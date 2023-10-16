МИД РФ: США планируют разместить ядерное оружие в Великобритании

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В Британии может быть размещена инфраструктура для ядерного оружия из США Фото:

Соединенные Штаты могут вернуть ядерное оружие на территорию Великобритании. Об этом сообщил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

«Имеется немало указаний на то, что вопрос о возвращении ядерного оружия США на территорию Великобритании рассматривается в практической плоскости», — передает его слова ТАСС. Ермаков также добавил, что известно о решениях Вашингтона. Они предполагают финансовое обеспечение модернизации соответствующей инфраструктуры на одной из военных баз в государстве.

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Соединенные Штаты могут вернуть ядерное оружие на территорию Великобритании. Об этом сообщил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. «Имеется немало указаний на то, что вопрос о возвращении ядерного оружия США на территорию Великобритании рассматривается в практической плоскости», — передает его слова ТАСС. Ермаков также добавил, что известно о решениях Вашингтона. Они предполагают финансовое обеспечение модернизации соответствующей инфраструктуры на одной из военных баз в государстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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