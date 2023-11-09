Песков: Путин приехал в штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону

Владимир Путин прибыл в Ростов-на-Дону, чтобы заслушать доклады о ходе СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин прибыл в штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, чтобы заслушать доклады о ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.
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