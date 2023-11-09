Песков: Путин приехал в штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону

10 ноября 2023 в 05:06 Размер текста - 17 +

Владимир Путин прибыл в Ростов-на-Дону, чтобы заслушать доклады о ходе СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин прибыл в штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, чтобы заслушать доклады о ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Президент России Владимир Путин прибыл в штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, чтобы заслушать доклады о ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.