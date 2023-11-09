09 ноября 2023

Песков: Путин приехал в штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону

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Совместное фотографирование глав независимых государств СНГ. Бишкек, Республика Киргизия, путин владимир
Владимир Путин прибыл в Ростов-на-Дону, чтобы заслушать доклады о ходе СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин прибыл в штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, чтобы заслушать доклады о ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

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Президент России Владимир Путин прибыл в штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, чтобы заслушать доклады о ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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