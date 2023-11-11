11 ноября 2023

L’Opinion: вступление Украины в ЕС угрожает европейскому сельскому хозяйству

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Уборка пшеницы на границе ДНР и Ростовской области. Ростов, поле, комбайн, пшеница, страда, зерно, колосья, сельское хозяйство, уборка хлеба, колосс
Фермеры из Европы боятся конкуренции со стороны Украины на рынке сельхозпродукции Фото:

Европейские фермеры опасаются вступления Украины в Евросоюз (ЕС) из-за угрозы конкуренции на рынке сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает французская газета L’Opinion.

«Фермеры в старой аграрной Европе опасаются сильных изменений европейской конкуренции. С одной стороны, потому что правила на Украине изначально были бы менее конкурентными, а с другой стороны, потому что зарплаты там низкие. Под ударом могут оказаться целые отрасли», — передает газета L’Opinion.

Отмечается, что странам Европы нужно будет восстанавливать сельское хозяйство Украины после конфликта. Это потребует не только больших финансовых вливаний, но и увеличит выпуск украинской продукции. В связи с этим это вынудит европейских фермеров сократить производство на 20 процентов.

Экономист Александр Дудчак рассказывал, что продукция украинских аграриев разоряет сельское хозяйство Восточной Европы. Польша, Венгрия, Словакия, Болгария, Румыния и Чехия пожаловались чиновникам Евросоюза, что резкий рост импорта Украины ударил по местным производителям, передает телеканал 360. В качестве меры спасения первые три государства запретили ввоз сельхозпродукции с Украины. Также тысячи фермеров в Румынии устроили акцию протеста против политики властей ЕС, поддерживающих украинских производителей зерна в ущерб остальным странам, передает MK.RU.

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Европейские фермеры опасаются вступления Украины в Евросоюз (ЕС) из-за угрозы конкуренции на рынке сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает французская газета L’Opinion. «Фермеры в старой аграрной Европе опасаются сильных изменений европейской конкуренции. С одной стороны, потому что правила на Украине изначально были бы менее конкурентными, а с другой стороны, потому что зарплаты там низкие. Под ударом могут оказаться целые отрасли», — передает газета L’Opinion. Отмечается, что странам Европы нужно будет восстанавливать сельское хозяйство Украины после конфликта. Это потребует не только больших финансовых вливаний, но и увеличит выпуск украинской продукции. В связи с этим это вынудит европейских фермеров сократить производство на 20 процентов. Экономист Александр Дудчак рассказывал, что продукция украинских аграриев разоряет сельское хозяйство Восточной Европы. Польша, Венгрия, Словакия, Болгария, Румыния и Чехия пожаловались чиновникам Евросоюза, что резкий рост импорта Украины ударил по местным производителям, передает телеканал 360. В качестве меры спасения первые три государства запретили ввоз сельхозпродукции с Украины. Также тысячи фермеров в Румынии устроили акцию протеста против политики властей ЕС, поддерживающих украинских производителей зерна в ущерб остальным странам, передает MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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