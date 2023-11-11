L’Opinion: вступление Украины в ЕС угрожает европейскому сельскому хозяйству

12 ноября 2023 в 05:32 Размер текста - 17 +

Фермеры из Европы боятся конкуренции со стороны Украины на рынке сельхозпродукции Фото: Сергей Венявский © URA.RU Европейские фермеры опасаются вступления Украины в Евросоюз (ЕС) из-за угрозы конкуренции на рынке сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает французская газета L’Opinion. «Фермеры в старой аграрной Европе опасаются сильных изменений европейской конкуренции. С одной стороны, потому что правила на Украине изначально были бы менее конкурентными, а с другой стороны, потому что зарплаты там низкие. Под ударом могут оказаться целые отрасли», — передает газета L’Opinion. Отмечается, что странам Европы нужно будет восстанавливать сельское хозяйство Украины после конфликта. Это потребует не только больших финансовых вливаний, но и увеличит выпуск украинской продукции. В связи с этим это вынудит европейских фермеров сократить производство на 20 процентов. Экономист Александр Дудчак рассказывал, что продукция украинских аграриев разоряет сельское хозяйство Восточной Европы. Польша, Венгрия, Словакия, Болгария, Румыния и Чехия пожаловались чиновникам Евросоюза, что резкий рост импорта Украины ударил по местным производителям, передает телеканал 360. В качестве меры спасения первые три государства запретили ввоз сельхозпродукции с Украины. Также тысячи фермеров в Румынии устроили акцию протеста против политики властей ЕС, поддерживающих украинских производителей зерна в ущерб остальным странам, передает MK.RU . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Европейские фермеры опасаются вступления Украины в Евросоюз (ЕС) из-за угрозы конкуренции на рынке сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает французская газета L’Opinion. «Фермеры в старой аграрной Европе опасаются сильных изменений европейской конкуренции. С одной стороны, потому что правила на Украине изначально были бы менее конкурентными, а с другой стороны, потому что зарплаты там низкие. Под ударом могут оказаться целые отрасли», — передает газета L’Opinion. Отмечается, что странам Европы нужно будет восстанавливать сельское хозяйство Украины после конфликта. Это потребует не только больших финансовых вливаний, но и увеличит выпуск украинской продукции. В связи с этим это вынудит европейских фермеров сократить производство на 20 процентов. Экономист Александр Дудчак рассказывал, что продукция украинских аграриев разоряет сельское хозяйство Восточной Европы. Польша, Венгрия, Словакия, Болгария, Румыния и Чехия пожаловались чиновникам Евросоюза, что резкий рост импорта Украины ударил по местным производителям, передает телеканал 360. В качестве меры спасения первые три государства запретили ввоз сельхозпродукции с Украины. Также тысячи фермеров в Румынии устроили акцию протеста против политики властей ЕС, поддерживающих украинских производителей зерна в ущерб остальным странам, передает MK.RU.