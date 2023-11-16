16 ноября 2023

Интервьюеру Путина в Германии грозит суд

Немецкому журналисту Зайпелю, бравшему интервью у Путина, грозит суд в ФРГ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
Хуберта Зайпеля, который ранее брал интервью у Путина, хотят осудить за гонорары из России Фото:

Немецкому журналисту Хуберту Зайпелю, который в 2014 году взял интервью у президента России Владимира Путина, грозит суд. Судебное разбирательство происходит из-за якобы полученных гонораров из России, однако за какие именно материалы — не уточняется. Об этом сообщил бывший работодатель журналиста — немецкая телерадиокомпания NDR.

«NDR тщательно рассмотрит положение дел и все процессы, связанные с заказом и реализацией фильмов, снятых Хубертом Зайпелем для NDR. Проверку на себя возьмет бывший главный редактор Der Spiegel Штеффен Клусманн», — цитируют заявление телерадиокомпании РИА Новости.

Ранее телеканал ZDF и журнал Der Spiegel опубликовали материал в рамках международного расследования Сyprus Confidential из которого следует, что журналист, якобы, получал гонорары из России. По мнению западных журналистов, деньги поступали через офшор российского предпринимателя Алексея Мордашова.

Хуберт Зайпель в 2012 году снял документальный фильм о России, в 2014-м взял интервью у Путина, а в 2016 представил книгу «Путин. Логика власти», на презентации которой присутствовал президент РФ. Немецкий журналист также сопровождал Путина в 2017 году во время поездки в Арктику.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Немецкому журналисту Хуберту Зайпелю, который в 2014 году взял интервью у президента России Владимира Путина, грозит суд. Судебное разбирательство происходит из-за якобы полученных гонораров из России, однако за какие именно материалы — не уточняется. Об этом сообщил бывший работодатель журналиста — немецкая телерадиокомпания NDR. «NDR тщательно рассмотрит положение дел и все процессы, связанные с заказом и реализацией фильмов, снятых Хубертом Зайпелем для NDR. Проверку на себя возьмет бывший главный редактор Der Spiegel Штеффен Клусманн», — цитируют заявление телерадиокомпании РИА Новости. Ранее телеканал ZDF и журнал Der Spiegel опубликовали материал в рамках международного расследования Сyprus Confidential из которого следует, что журналист, якобы, получал гонорары из России. По мнению западных журналистов, деньги поступали через офшор российского предпринимателя Алексея Мордашова. Хуберт Зайпель в 2012 году снял документальный фильм о России, в 2014-м взял интервью у Путина, а в 2016 представил книгу «Путин. Логика власти», на презентации которой присутствовал президент РФ. Немецкий журналист также сопровождал Путина в 2017 году во время поездки в Арктику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...