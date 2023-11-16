Интервьюеру Путина в Германии грозит суд

Немецкому журналисту Зайпелю, бравшему интервью у Путина, грозит суд в ФРГ

17 ноября 2023 в 02:21 Размер текста - 17 +

Хуберта Зайпеля, который ранее брал интервью у Путина, хотят осудить за гонорары из России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Немецкому журналисту Хуберту Зайпелю, который в 2014 году взял интервью у президента России Владимира Путина, грозит суд. Судебное разбирательство происходит из-за якобы полученных гонораров из России, однако за какие именно материалы — не уточняется. Об этом сообщил бывший работодатель журналиста — немецкая телерадиокомпания NDR. «NDR тщательно рассмотрит положение дел и все процессы, связанные с заказом и реализацией фильмов, снятых Хубертом Зайпелем для NDR. Проверку на себя возьмет бывший главный редактор Der Spiegel Штеффен Клусманн», — цитируют заявление телерадиокомпании РИА Новости. Ранее телеканал ZDF и журнал Der Spiegel опубликовали материал в рамках международного расследования Сyprus Confidential из которого следует, что журналист, якобы, получал гонорары из России. По мнению западных журналистов, деньги поступали через офшор российского предпринимателя Алексея Мордашова. Хуберт Зайпель в 2012 году снял документальный фильм о России, в 2014-м взял интервью у Путина, а в 2016 представил книгу «Путин. Логика власти», на презентации которой присутствовал президент РФ. Немецкий журналист также сопровождал Путина в 2017 году во время поездки в Арктику.

Немецкому журналисту Хуберту Зайпелю, который в 2014 году взял интервью у президента России Владимира Путина, грозит суд. Судебное разбирательство происходит из-за якобы полученных гонораров из России, однако за какие именно материалы — не уточняется. Об этом сообщил бывший работодатель журналиста — немецкая телерадиокомпания NDR. «NDR тщательно рассмотрит положение дел и все процессы, связанные с заказом и реализацией фильмов, снятых Хубертом Зайпелем для NDR. Проверку на себя возьмет бывший главный редактор Der Spiegel Штеффен Клусманн», — цитируют заявление телерадиокомпании РИА Новости. Ранее телеканал ZDF и журнал Der Spiegel опубликовали материал в рамках международного расследования Сyprus Confidential из которого следует, что журналист, якобы, получал гонорары из России. По мнению западных журналистов, деньги поступали через офшор российского предпринимателя Алексея Мордашова. Хуберт Зайпель в 2012 году снял документальный фильм о России, в 2014-м взял интервью у Путина, а в 2016 представил книгу «Путин. Логика власти», на презентации которой присутствовал президент РФ. Немецкий журналист также сопровождал Путина в 2017 году во время поездки в Арктику.