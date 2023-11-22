Политика Власть Песков: рост заболеваемости COVID-19 не повлияет на работу Путина Песков: рост заболеваемости COVID-19 в РФ не скажется на работе Путина 22 ноября 2023 в 14:36 Размер текста - 17 + В Кремле рассказали о мерах по защите здоровья президента Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU В отношении президента РФ Владимира Путина действуют особые меры предосторожности. На фоне роста заболеваемости COVID-19 они продолжают действовать, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Что касается президента и всех, кто работает с ним, там действуют особые меры предосторожности. Они действуют постоянно и продолжат действовать», — отметил Песков. Он также сообщил, что пока ни в Кремле, ни в Администрации президента не планируют снова вводить масочный режим. «Пока масочный режим не возвращается. Никаких рекомендаций специалистов на этот счет не было», — сказал Дмитрий Песков. На прошлой неделе рост заболеваемости коронавирусом в России составил 38%. Эту тенденцию специалисты связывают с сезонностью. В отношении президента РФ Владимира Путина действуют особые меры предосторожности. На фоне роста заболеваемости COVID-19 они продолжают действовать, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Что касается президента и всех, кто работает с ним, там действуют особые меры предосторожности. Они действуют постоянно и продолжат действовать», — отметил Песков. Он также сообщил, что пока ни в Кремле, ни в Администрации президента не планируют снова вводить масочный режим. «Пока масочный режим не возвращается. Никаких рекомендаций специалистов на этот счет не было», — сказал Дмитрий Песков. На прошлой неделе рост заболеваемости коронавирусом в России составил 38%. Эту тенденцию специалисты связывают с сезонностью. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям