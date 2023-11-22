Песков: рост заболеваемости COVID-19 не повлияет на работу Путина

В отношении президента РФ Владимира Путина действуют особые меры предосторожности. На фоне роста заболеваемости COVID-19 они продолжают действовать, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Что касается президента и всех, кто работает с ним, там действуют особые меры предосторожности. Они действуют постоянно и продолжат действовать», — отметил Песков.
Он также сообщил, что пока ни в Кремле, ни в Администрации президента не планируют снова вводить масочный режим. «Пока масочный режим не возвращается. Никаких рекомендаций специалистов на этот счет не было», — сказал Дмитрий Песков.
На прошлой неделе рост заболеваемости коронавирусом в России составил 38%. Эту тенденцию специалисты связывают с сезонностью.
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