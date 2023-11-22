Песков: рост заболеваемости COVID-19 не повлияет на работу Путина

Песков: рост заболеваемости COVID-19 в РФ не скажется на работе Путина
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Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, песков дмитрий
В Кремле рассказали о мерах по защите здоровья президента Путина Фото:

В отношении президента РФ Владимира Путина действуют особые меры предосторожности. На фоне роста заболеваемости COVID-19 они продолжают действовать, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Что касается президента и всех, кто работает с ним, там действуют особые меры предосторожности. Они действуют постоянно и продолжат действовать», — отметил Песков.

Он также сообщил, что пока ни в Кремле, ни в Администрации президента не планируют снова вводить масочный режим. «Пока масочный режим не возвращается. Никаких рекомендаций специалистов на этот счет не было», — сказал Дмитрий Песков.

На прошлой неделе рост заболеваемости коронавирусом в России составил 38%. Эту тенденцию специалисты связывают с сезонностью.

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В отношении президента РФ Владимира Путина действуют особые меры предосторожности. На фоне роста заболеваемости COVID-19 они продолжают действовать, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Что касается президента и всех, кто работает с ним, там действуют особые меры предосторожности. Они действуют постоянно и продолжат действовать», — отметил Песков. Он также сообщил, что пока ни в Кремле, ни в Администрации президента не планируют снова вводить масочный режим. «Пока масочный режим не возвращается. Никаких рекомендаций специалистов на этот счет не было», — сказал Дмитрий Песков. На прошлой неделе рост заболеваемости коронавирусом в России составил 38%. Эту тенденцию специалисты связывают с сезонностью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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