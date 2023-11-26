В Москве наградили победителей Международного хакатона по ИИ

27 ноября 2023 в 04:08 Размер текста - 17 +

В соревнованиях приняли участие тысячи программистов Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Москве наградили победителей Международного хакатона по искусственному интеллекту. По итогам соревнования, 30 команд-победителей разделили призовой фонд в 10 миллионов рублей. Об этом заявили организаторы проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект», входящего в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». «Соревнование такого формата стало первым в истории проекта и собрало более 2 тысяч участников из России, Китая, Германии и других стран. По итогам соревнования 30 команд-победителей разделили призовой фонд в 10 млн рублей. Отдельные команды и компании-партнеры были награждены специальными призами», — отмечают организаторы. Участники хакатона по искусственному интеллекту разработали решения в 10 кейсах, в каждой задаче команды боролись за призовой фонд в один млн рублей: за первое место — 500 тысяч рублей, за второе — 300 тысяч рублей, за третье — 200 тысяч рублей. До финальных защит дошли 226 команд. «Это важный проект для российской ИТ-сферы. Отдельная благодарность командам, работавшим над кейсами RUTUBE. За их решениями будущее национального видеохостинга», — прокомментировал технический директор RUTUBE Ростислав Чернаков. Как генеральный партнер проекта видеохостинг RUTUBE на соревнованиях представил задачу по улучшению поисковой системы национальной платформы. Призовые места в кейсе заняли команды «16К20», «Лидируй катбустируй» и «НейроДрайв». Кураторы проекта отмечают, что сфера внедрения ИИ сегодня представляет особый интерес. Главная цель заключается во внедрении этих технологий в различные отрасли экономики и социальной сферы. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин. Миссия платформы — создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Москве наградили победителей Международного хакатона по искусственному интеллекту. По итогам соревнования, 30 команд-победителей разделили призовой фонд в 10 миллионов рублей. Об этом заявили организаторы проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект», входящего в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». «Соревнование такого формата стало первым в истории проекта и собрало более 2 тысяч участников из России, Китая, Германии и других стран. По итогам соревнования 30 команд-победителей разделили призовой фонд в 10 млн рублей. Отдельные команды и компании-партнеры были награждены специальными призами», — отмечают организаторы. Участники хакатона по искусственному интеллекту разработали решения в 10 кейсах, в каждой задаче команды боролись за призовой фонд в один млн рублей: за первое место — 500 тысяч рублей, за второе — 300 тысяч рублей, за третье — 200 тысяч рублей. До финальных защит дошли 226 команд. «Это важный проект для российской ИТ-сферы. Отдельная благодарность командам, работавшим над кейсами RUTUBE. За их решениями будущее национального видеохостинга», — прокомментировал технический директор RUTUBE Ростислав Чернаков. Как генеральный партнер проекта видеохостинг RUTUBE на соревнованиях представил задачу по улучшению поисковой системы национальной платформы. Призовые места в кейсе заняли команды «16К20», «Лидируй катбустируй» и «НейроДрайв». Кураторы проекта отмечают, что сфера внедрения ИИ сегодня представляет особый интерес. Главная цель заключается во внедрении этих технологий в различные отрасли экономики и социальной сферы. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин. Миссия платформы — создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами.