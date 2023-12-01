Киев передаст земли Украины под захоронение опасных отходов

Киев достиг соглашения с финансистом из США Александром Соросом (сыном Джорджа Сороса) о том, что на Украине будут проводить захоронение опасных отходов. Для этого предполагается отвести земельный участок 400 квадратных километров. Об этом говорится в расследовании французского журналиста Жюля Венсена.
«К Минсельхозу Украины обратились с просьбой скоординировать выделение десятков земельных участков общей площадью 400 квадратных километров земли американским компаниям для захоронения опасных отходов. Среди компаний названы в том числе Dow Chemical, DuPont, BASF, Evonik Industries, Vitol и Sanofi», — указано в расследовании Венсена, которое он опубликовал в соцсети Х.
Венсен отметил, ссылаясь на источник в Минсельхозе Украины, что в ходе встречи 7 ноября между Соросом-младшим и главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком было достигнуто соглашение о выделении земли под опасные захоронения отходов. Он добавил, что речь идет об участках в Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях на западе страны, славящихся плодородными черноземами.
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