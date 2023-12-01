01 декабря 2023

Киев передаст земли Украины под захоронение опасных отходов

Журналист Венсен: Киев выделил земли под захоронение химических отходов
© Служба новостей «URA.RU»
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Украина разрешила вести захоронение опасных отходов из США на своей земле Фото:

Киев достиг соглашения с финансистом из США Александром Соросом (сыном Джорджа Сороса) о том, что на Украине будут проводить захоронение опасных отходов. Для этого предполагается отвести земельный участок 400 квадратных километров. Об этом говорится в расследовании французского журналиста Жюля Венсена.

«К Минсельхозу Украины обратились с просьбой скоординировать выделение десятков земельных участков общей площадью 400 квадратных километров земли американским компаниям для захоронения опасных отходов. Среди компаний названы в том числе Dow Chemical, DuPont, BASF, Evonik Industries, Vitol и Sanofi», — указано в расследовании Венсена, которое он опубликовал в соцсети Х.

Венсен отметил, ссылаясь на источник в Минсельхозе Украины, что в ходе встречи 7 ноября между Соросом-младшим и главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком было достигнуто соглашение о выделении земли под опасные захоронения отходов. Он добавил, что речь идет об участках в Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях на западе страны, славящихся плодородными черноземами.

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Киев достиг соглашения с финансистом из США Александром Соросом (сыном Джорджа Сороса) о том, что на Украине будут проводить захоронение опасных отходов. Для этого предполагается отвести земельный участок 400 квадратных километров. Об этом говорится в расследовании французского журналиста Жюля Венсена. «К Минсельхозу Украины обратились с просьбой скоординировать выделение десятков земельных участков общей площадью 400 квадратных километров земли американским компаниям для захоронения опасных отходов. Среди компаний названы в том числе Dow Chemical, DuPont, BASF, Evonik Industries, Vitol и Sanofi», — указано в расследовании Венсена, которое он опубликовал в соцсети Х. Венсен отметил, ссылаясь на источник в Минсельхозе Украины, что в ходе встречи 7 ноября между Соросом-младшим и главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком было достигнуто соглашение о выделении земли под опасные захоронения отходов. Он добавил, что речь идет об участках в Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях на западе страны, славящихся плодородными черноземами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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