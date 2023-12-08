Турция передаст РФ разыскиваемого Интерполом вора в законе Витю Пана

09 декабря 2023 в 01:12 Размер текста - 17 +

Виктора Панюшина задержали на территории ТРСК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Турция передаст России разыскиваемого Интерполом вора в законе Виктора Панюшина (Витя Пан), который был задержан на территории непризнанного Северного Кипра (ТРСК). Об этом сообщает телеканал Haberturk. «Виктор Панюшин, разыскиваемый Интерполом и арестованный в ТРСК в июне, будет передан своей стране. Его направят в Турцию, чтобы после прохождения процедуры в ТРСК быть экстрадированным в свою страну — Россию», — передает телеканал Haberturk. По информации из СМИ, Виктор Панюшин, известный в криминальных кругах под кличкой Витя Пан, имеет судимость за девять тяжких преступлений, включая убийство в России. Он бежал на Украину, оформил там украинский паспорт с другой фамилией и датой рождения. Его разыскивал Интерпол. В мае прошлого года он въехал с украинским паспортом в отель в ТРСК, где останавливался в 2021 году с российским паспортом. В июне этого года его задержали за поддельный паспорт.

Турция передаст России разыскиваемого Интерполом вора в законе Виктора Панюшина (Витя Пан), который был задержан на территории непризнанного Северного Кипра (ТРСК). Об этом сообщает телеканал Haberturk. «Виктор Панюшин, разыскиваемый Интерполом и арестованный в ТРСК в июне, будет передан своей стране. Его направят в Турцию, чтобы после прохождения процедуры в ТРСК быть экстрадированным в свою страну — Россию», — передает телеканал Haberturk. По информации из СМИ, Виктор Панюшин, известный в криминальных кругах под кличкой Витя Пан, имеет судимость за девять тяжких преступлений, включая убийство в России. Он бежал на Украину, оформил там украинский паспорт с другой фамилией и датой рождения. Его разыскивал Интерпол. В мае прошлого года он въехал с украинским паспортом в отель в ТРСК, где останавливался в 2021 году с российским паспортом. В июне этого года его задержали за поддельный паспорт.