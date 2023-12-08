08 декабря 2023

Турция передаст РФ разыскиваемого Интерполом вора в законе Витю Пана

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Виды Лимассола, Гирне, Куриона и Продромоса. ТРСК и Республика Кипр, турция, турецкий флаг, гирне
Виктора Панюшина задержали на территории ТРСК Фото:

Турция передаст России разыскиваемого Интерполом вора в законе Виктора Панюшина (Витя Пан), который был задержан на территории непризнанного Северного Кипра (ТРСК). Об этом сообщает телеканал Haberturk.

«Виктор Панюшин, разыскиваемый Интерполом и арестованный в ТРСК в июне, будет передан своей стране. Его направят в Турцию, чтобы после прохождения процедуры в ТРСК быть экстрадированным в свою страну — Россию», — передает телеканал Haberturk.

По информации из СМИ, Виктор Панюшин, известный в криминальных кругах под кличкой Витя Пан, имеет судимость за девять тяжких преступлений, включая убийство в России. Он бежал на Украину, оформил там украинский паспорт с другой фамилией и датой рождения. Его разыскивал Интерпол. В мае прошлого года он въехал с украинским паспортом в отель в ТРСК, где останавливался в 2021 году с российским паспортом. В июне этого года его задержали за поддельный паспорт.

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Турция передаст России разыскиваемого Интерполом вора в законе Виктора Панюшина (Витя Пан), который был задержан на территории непризнанного Северного Кипра (ТРСК). Об этом сообщает телеканал Haberturk. «Виктор Панюшин, разыскиваемый Интерполом и арестованный в ТРСК в июне, будет передан своей стране. Его направят в Турцию, чтобы после прохождения процедуры в ТРСК быть экстрадированным в свою страну — Россию», — передает телеканал Haberturk. По информации из СМИ, Виктор Панюшин, известный в криминальных кругах под кличкой Витя Пан, имеет судимость за девять тяжких преступлений, включая убийство в России. Он бежал на Украину, оформил там украинский паспорт с другой фамилией и датой рождения. Его разыскивал Интерпол. В мае прошлого года он въехал с украинским паспортом в отель в ТРСК, где останавливался в 2021 году с российским паспортом. В июне этого года его задержали за поддельный паспорт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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