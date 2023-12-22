22 декабря 2023

Россиянам раскрыли, как менялись зарплаты в РФ в 2023 году

«Авито Работа»: за год в России больше всего выросла зарплата у строителей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Процесс вакуумизации предметов для Капсулы времени. Екатеринбург, рубль, купюра, пять тысяч, стела европа азия, деньги, рубли, купюры, бумажные деньги, национальная валюта, купюра5000, новые пять тысяч рублей, пять тысяч рублей
За 2023 год в России больше всех зарплата выросла у строителей, наладчиков и официантов Фото:

Проанализировав рынок труда в 2023 году, эксперты сервиса «Авито Работа» выявили профессии, уровень зарплаты в которых существенно вырос. Об этом они рассказали газете «Известия».

«На первом месте в топ-10 строители. Их доход вырос в среднем на 69%, а средняя зарплата дошла до отметки 82 244 рубля. На втором — наладчики: рост зарплат в этой сфере вырос на 50%, до 114 328 рублей в среднем. На третьем месте — официанты, доходы которых увеличились на 43%. В среднем эти сотрудники общепита получают 42 860 рублей в месяц», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что на 42% выросли зарплаты у нянь, это составляет в среднем 50 тысяч рублей в месяц. На 41% больше, или в среднем 69 тысяч рублей, стали получать сборщики, заявили эксперты. Доход фрезеровщиков, уточняется в материале, вырос на 38%, таким образом их средняя зарплата достигла 110 тысяч рублей.

Свыше 80 тысяч в месяц стали получать бетонщики, что на 37% больше, чем в 2022 году, сказано в тексте. Дорожные рабочие зарабатывают на 36% больше — 68 тысяч рублей, слесари — на 34%, что составляет 76 тысяч рублей, а доходы плотников увеличились на 33%, поэтому их средняя зарплата сейчас — 80 тысяч рублей в месяц, сказано в сообщении.

Также зарплаты за 2023 выросли у водителей и инженеров, пишет «Национальная служба новостей». Эти специальности являются дефицитными. За год их доход вырос на 20%.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Проанализировав рынок труда в 2023 году, эксперты сервиса «Авито Работа» выявили профессии, уровень зарплаты в которых существенно вырос. Об этом они рассказали газете «Известия». «На первом месте в топ-10 строители. Их доход вырос в среднем на 69%, а средняя зарплата дошла до отметки 82 244 рубля. На втором — наладчики: рост зарплат в этой сфере вырос на 50%, до 114 328 рублей в среднем. На третьем месте — официанты, доходы которых увеличились на 43%. В среднем эти сотрудники общепита получают 42 860 рублей в месяц», — говорится в сообщении. Также отмечается, что на 42% выросли зарплаты у нянь, это составляет в среднем 50 тысяч рублей в месяц. На 41% больше, или в среднем 69 тысяч рублей, стали получать сборщики, заявили эксперты. Доход фрезеровщиков, уточняется в материале, вырос на 38%, таким образом их средняя зарплата достигла 110 тысяч рублей. Свыше 80 тысяч в месяц стали получать бетонщики, что на 37% больше, чем в 2022 году, сказано в тексте. Дорожные рабочие зарабатывают на 36% больше — 68 тысяч рублей, слесари — на 34%, что составляет 76 тысяч рублей, а доходы плотников увеличились на 33%, поэтому их средняя зарплата сейчас — 80 тысяч рублей в месяц, сказано в сообщении. Также зарплаты за 2023 выросли у водителей и инженеров, пишет «Национальная служба новостей». Эти специальности являются дефицитными. За год их доход вырос на 20%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...