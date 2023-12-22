Россиянам раскрыли, как менялись зарплаты в РФ в 2023 году

«Авито Работа»: за год в России больше всего выросла зарплата у строителей

23 декабря 2023 в 03:33 Размер текста - 17 +

За 2023 год в России больше всех зарплата выросла у строителей, наладчиков и официантов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Проанализировав рынок труда в 2023 году, эксперты сервиса «Авито Работа» выявили профессии, уровень зарплаты в которых существенно вырос. Об этом они рассказали газете «Известия». «На первом месте в топ-10 строители. Их доход вырос в среднем на 69%, а средняя зарплата дошла до отметки 82 244 рубля. На втором — наладчики: рост зарплат в этой сфере вырос на 50%, до 114 328 рублей в среднем. На третьем месте — официанты, доходы которых увеличились на 43%. В среднем эти сотрудники общепита получают 42 860 рублей в месяц», — говорится в сообщении. Также отмечается, что на 42% выросли зарплаты у нянь, это составляет в среднем 50 тысяч рублей в месяц. На 41% больше, или в среднем 69 тысяч рублей, стали получать сборщики, заявили эксперты. Доход фрезеровщиков, уточняется в материале, вырос на 38%, таким образом их средняя зарплата достигла 110 тысяч рублей. Свыше 80 тысяч в месяц стали получать бетонщики, что на 37% больше, чем в 2022 году, сказано в тексте. Дорожные рабочие зарабатывают на 36% больше — 68 тысяч рублей, слесари — на 34%, что составляет 76 тысяч рублей, а доходы плотников увеличились на 33%, поэтому их средняя зарплата сейчас — 80 тысяч рублей в месяц, сказано в сообщении. Также зарплаты за 2023 выросли у водителей и инженеров, пишет «Национальная служба новостей». Эти специальности являются дефицитными. За год их доход вырос на 20%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Проанализировав рынок труда в 2023 году, эксперты сервиса «Авито Работа» выявили профессии, уровень зарплаты в которых существенно вырос. Об этом они рассказали газете «Известия». «На первом месте в топ-10 строители. Их доход вырос в среднем на 69%, а средняя зарплата дошла до отметки 82 244 рубля. На втором — наладчики: рост зарплат в этой сфере вырос на 50%, до 114 328 рублей в среднем. На третьем месте — официанты, доходы которых увеличились на 43%. В среднем эти сотрудники общепита получают 42 860 рублей в месяц», — говорится в сообщении. Также отмечается, что на 42% выросли зарплаты у нянь, это составляет в среднем 50 тысяч рублей в месяц. На 41% больше, или в среднем 69 тысяч рублей, стали получать сборщики, заявили эксперты. Доход фрезеровщиков, уточняется в материале, вырос на 38%, таким образом их средняя зарплата достигла 110 тысяч рублей. Свыше 80 тысяч в месяц стали получать бетонщики, что на 37% больше, чем в 2022 году, сказано в тексте. Дорожные рабочие зарабатывают на 36% больше — 68 тысяч рублей, слесари — на 34%, что составляет 76 тысяч рублей, а доходы плотников увеличились на 33%, поэтому их средняя зарплата сейчас — 80 тысяч рублей в месяц, сказано в сообщении. Также зарплаты за 2023 выросли у водителей и инженеров, пишет «Национальная служба новостей». Эти специальности являются дефицитными. За год их доход вырос на 20%.