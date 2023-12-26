26 декабря 2023

Avon решила не продавать активы в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия от 22.07.2016 Косметика, косметика, тени для век, румяна, тональный крем
Руководство AVON не хочет терять постоянно приносящую компании прибыль Фото:

Международный косметический концерн Avon решил не продавать активы в России. Об этом заявляют источники, знакомые с ситуацией в компании.

«Международный косметический концерн Avon, объявивший более полутора лет назад о прекращении инвестиций в Россию, пока решил не уходить из страны», — приводит слова источника «Коммерсант». Компания имеет стабильный рынок сбыта в России, к тому же со своими уникальными мощностями, именно поэтому руководство не желает уступать работающий и приносящий доход рынок, добавил источник.

После начала спецоперации на Украине, Avon заявляла о приостановке инвестпроектов в России, но за полтора года не стала съезжать с прописки. В апреле 2023 года компания начала подготовку к продаже предприятия в Наро-Фоминске. Вместе с оборудованием переходит в собственность и бренд Avon, который планируют записать на кириллице. Интерес к покупке ранее проявляли Natura Siberica и ГК «Арнест».

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Международный косметический концерн Avon решил не продавать активы в России. Об этом заявляют источники, знакомые с ситуацией в компании. «Международный косметический концерн Avon, объявивший более полутора лет назад о прекращении инвестиций в Россию, пока решил не уходить из страны», — приводит слова источника «Коммерсант». Компания имеет стабильный рынок сбыта в России, к тому же со своими уникальными мощностями, именно поэтому руководство не желает уступать работающий и приносящий доход рынок, добавил источник. После начала спецоперации на Украине, Avon заявляла о приостановке инвестпроектов в России, но за полтора года не стала съезжать с прописки. В апреле 2023 года компания начала подготовку к продаже предприятия в Наро-Фоминске. Вместе с оборудованием переходит в собственность и бренд Avon, который планируют записать на кириллице. Интерес к покупке ранее проявляли Natura Siberica и ГК «Арнест».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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