Avon решила не продавать активы в России

27 декабря 2023 в 05:39 Размер текста - 17 +

Руководство AVON не хочет терять постоянно приносящую компании прибыль Фото: Pixabay.com Международный косметический концерн Avon решил не продавать активы в России. Об этом заявляют источники, знакомые с ситуацией в компании. «Международный косметический концерн Avon, объявивший более полутора лет назад о прекращении инвестиций в Россию, пока решил не уходить из страны», — приводит слова источника «Коммерсант». Компания имеет стабильный рынок сбыта в России, к тому же со своими уникальными мощностями, именно поэтому руководство не желает уступать работающий и приносящий доход рынок, добавил источник. После начала спецоперации на Украине, Avon заявляла о приостановке инвестпроектов в России, но за полтора года не стала съезжать с прописки. В апреле 2023 года компания начала подготовку к продаже предприятия в Наро-Фоминске. Вместе с оборудованием переходит в собственность и бренд Avon, который планируют записать на кириллице. Интерес к покупке ранее проявляли Natura Siberica и ГК «Арнест».

Международный косметический концерн Avon решил не продавать активы в России. Об этом заявляют источники, знакомые с ситуацией в компании. «Международный косметический концерн Avon, объявивший более полутора лет назад о прекращении инвестиций в Россию, пока решил не уходить из страны», — приводит слова источника «Коммерсант». Компания имеет стабильный рынок сбыта в России, к тому же со своими уникальными мощностями, именно поэтому руководство не желает уступать работающий и приносящий доход рынок, добавил источник. После начала спецоперации на Украине, Avon заявляла о приостановке инвестпроектов в России, но за полтора года не стала съезжать с прописки. В апреле 2023 года компания начала подготовку к продаже предприятия в Наро-Фоминске. Вместе с оборудованием переходит в собственность и бренд Avon, который планируют записать на кириллице. Интерес к покупке ранее проявляли Natura Siberica и ГК «Арнест».