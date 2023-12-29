В России за три года заготовки крови для нуждающихся выросли в 10 раз

29 декабря 2023 в 13:11 Размер текста - 17 +

В 2024 году объем заготовок крови планируется увеличить до 600 тонн Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России более чем в 10 раз выросло количество заготовок крови в производственных целях. За 12 месяцев было заготовлено 331 тонна биоматериала, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. «Заготовки крови в производственных целях с 2021 года выросли более чем в 10 раз и достигли 331 тонн. Это позволит обеспечить примерно 60% потребности населения в альбуминах и на 75% — в иммуноглобулинах», — сообщила Вероника Скворцова во время встречи с главой правительства Михаилом Мишустиным. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». Она отметила, что на 2024 год планируется заготовить 600 тонн крови. По ее словам, таким образом Россия становится самодостаточной в производстве базовых лекарственных препаратов. Кроме того, в России активно производятся другие, более редкие средства.

В России более чем в 10 раз выросло количество заготовок крови в производственных целях. За 12 месяцев было заготовлено 331 тонна биоматериала, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. «Заготовки крови в производственных целях с 2021 года выросли более чем в 10 раз и достигли 331 тонн. Это позволит обеспечить примерно 60% потребности населения в альбуминах и на 75% — в иммуноглобулинах», — сообщила Вероника Скворцова во время встречи с главой правительства Михаилом Мишустиным. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». Она отметила, что на 2024 год планируется заготовить 600 тонн крови. По ее словам, таким образом Россия становится самодостаточной в производстве базовых лекарственных препаратов. Кроме того, в России активно производятся другие, более редкие средства.