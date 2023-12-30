Более 30 детей-гимнастов застряли в ночной пробке на трассе Екатеринбург—Пермь. Фото

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Дети ехали с соревнований в Великом Устюге Фото:

На трассе Пермь-Екатеринбург 27 декабря детская спортивная команда по гимнастике из 38 человек оказалась в заторе из-за снегопада. Экипаж ДПС из Первоуральска сопроводил автобус с детьми до гостиницы в Екатеринбурге, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Ночью 27 декабря на 292 километре трассы Пермь—Екатеринбург сотрудники ДПС из Первоуральска обнаружили стоящий в заторе автобус с 38 детьми, которые сбились с расписания маршрута из-за непогоды и простояли в заторе более шести часов. Оказалось, что дети входят в состав спортивной команды по гимнастике. Они ехали из Великого Устюга в Челябинскую область с мероприятия», — следует из сообщения telegram-канала «ГИБДД Свердловской области».

Сотрудники полиции сопроводили автобус до Екатеринбурга, где по решению главы областной Госавтоинспекции Алексея Спиридонова и министра общественной безопасности Свердловской области Александра Кудрявцева детей разместили в гостинице, организовав бесплатное питание. «На следующий день юные гимнасты продолжили свой путь и добрались в целости и сохранности до места назначения», — пояснили в ведомстве.

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На трассе Пермь-Екатеринбург 27 декабря детская спортивная команда по гимнастике из 38 человек оказалась в заторе из-за снегопада. Экипаж ДПС из Первоуральска сопроводил автобус с детьми до гостиницы в Екатеринбурге, рассказали в пресс-службе ведомства. «Ночью 27 декабря на 292 километре трассы Пермь—Екатеринбург сотрудники ДПС из Первоуральска обнаружили стоящий в заторе автобус с 38 детьми, которые сбились с расписания маршрута из-за непогоды и простояли в заторе более шести часов. Оказалось, что дети входят в состав спортивной команды по гимнастике. Они ехали из Великого Устюга в Челябинскую область с мероприятия», — следует из сообщения telegram-канала «ГИБДД Свердловской области». Сотрудники полиции сопроводили автобус до Екатеринбурга, где по решению главы областной Госавтоинспекции Алексея Спиридонова и министра общественной безопасности Свердловской области Александра Кудрявцева детей разместили в гостинице, организовав бесплатное питание. «На следующий день юные гимнасты продолжили свой путь и добрались в целости и сохранности до места назначения», — пояснили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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