Более 30 детей-гимнастов застряли в ночной пробке на трассе Екатеринбург—Пермь. Фото

30 декабря 2023 в 13:23 Размер текста - 17 +

Дети ехали с соревнований в Великом Устюге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассе Пермь-Екатеринбург 27 декабря детская спортивная команда по гимнастике из 38 человек оказалась в заторе из-за снегопада. Экипаж ДПС из Первоуральска сопроводил автобус с детьми до гостиницы в Екатеринбурге, рассказали в пресс-службе ведомства. «Ночью 27 декабря на 292 километре трассы Пермь—Екатеринбург сотрудники ДПС из Первоуральска обнаружили стоящий в заторе автобус с 38 детьми, которые сбились с расписания маршрута из-за непогоды и простояли в заторе более шести часов. Оказалось, что дети входят в состав спортивной команды по гимнастике. Они ехали из Великого Устюга в Челябинскую область с мероприятия», — следует из сообщения telegram-канала «ГИБДД Свердловской области». Сотрудники полиции сопроводили автобус до Екатеринбурга, где по решению главы областной Госавтоинспекции Алексея Спиридонова и министра общественной безопасности Свердловской области Александра Кудрявцева детей разместили в гостинице, организовав бесплатное питание. «На следующий день юные гимнасты продолжили свой путь и добрались в целости и сохранности до места назначения», — пояснили в ведомстве. Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области», https://t.me/gibdd_66/4767

На трассе Пермь-Екатеринбург 27 декабря детская спортивная команда по гимнастике из 38 человек оказалась в заторе из-за снегопада. Экипаж ДПС из Первоуральска сопроводил автобус с детьми до гостиницы в Екатеринбурге, рассказали в пресс-службе ведомства. «Ночью 27 декабря на 292 километре трассы Пермь—Екатеринбург сотрудники ДПС из Первоуральска обнаружили стоящий в заторе автобус с 38 детьми, которые сбились с расписания маршрута из-за непогоды и простояли в заторе более шести часов. Оказалось, что дети входят в состав спортивной команды по гимнастике. Они ехали из Великого Устюга в Челябинскую область с мероприятия», — следует из сообщения telegram-канала «ГИБДД Свердловской области». Сотрудники полиции сопроводили автобус до Екатеринбурга, где по решению главы областной Госавтоинспекции Алексея Спиридонова и министра общественной безопасности Свердловской области Александра Кудрявцева детей разместили в гостинице, организовав бесплатное питание. «На следующий день юные гимнасты продолжили свой путь и добрались в целости и сохранности до места назначения», — пояснили в ведомстве.