18 января 2024

Мать актера Руденко заявила, что ее сына подставили с наркотиками

© Служба новостей «URA.RU»
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Актера Руденко задержали с наркотиками в Москве Фото:

Мать российского актера, известного по ролям в сериалах «Триггер» и «Каменская», Анатолия Руденко прокомментировала новости о задержании сына с мефедроном. По ее словам, обвинения в употреблении запрещенных веществ «полный фейк».

«У него безупречная репутация», — заявила мать актера Анатолия Руденко, передает РЕН ТВ. По ее словам, обвинения — «полный фейк». Она рассказала, что никогда не видела сына пьяным, о наркотиках вообще речи идти не может. Женщина допустила, что Анатолия мог кто-то подставить.

Анатолия Руденко задержали в Москве с мефедроном. Юрист Александр Чернецов предрек актеру реальный срок. Полковник МВД в отставке, член коллегии адвокатов Москвы Евгений Черноусов в беседе с URA.RU предположил, что за Руденко велась слежка. Однако, по его словам, актер может избежать сурового наказания.

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Мать российского актера, известного по ролям в сериалах «Триггер» и «Каменская», Анатолия Руденко прокомментировала новости о задержании сына с мефедроном. По ее словам, обвинения в употреблении запрещенных веществ «полный фейк». «У него безупречная репутация», — заявила мать актера Анатолия Руденко, передает РЕН ТВ. По ее словам, обвинения — «полный фейк». Она рассказала, что никогда не видела сына пьяным, о наркотиках вообще речи идти не может. Женщина допустила, что Анатолия мог кто-то подставить. Анатолия Руденко задержали в Москве с мефедроном. Юрист Александр Чернецов предрек актеру реальный срок. Полковник МВД в отставке, член коллегии адвокатов Москвы Евгений Черноусов в беседе с URA.RU предположил, что за Руденко велась слежка. Однако, по его словам, актер может избежать сурового наказания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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