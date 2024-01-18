Мать актера Руденко заявила, что ее сына подставили с наркотиками

19 января 2024 в 05:16 Размер текста - 17 +

Актера Руденко задержали с наркотиками в Москве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мать российского актера, известного по ролям в сериалах «Триггер» и «Каменская», Анатолия Руденко прокомментировала новости о задержании сына с мефедроном. По ее словам, обвинения в употреблении запрещенных веществ «полный фейк». «У него безупречная репутация», — заявила мать актера Анатолия Руденко, передает РЕН ТВ. По ее словам, обвинения — «полный фейк». Она рассказала, что никогда не видела сына пьяным, о наркотиках вообще речи идти не может. Женщина допустила, что Анатолия мог кто-то подставить. Анатолия Руденко задержали в Москве с мефедроном. Юрист Александр Чернецов предрек актеру реальный срок. Полковник МВД в отставке, член коллегии адвокатов Москвы Евгений Черноусов в беседе с URA.RU предположил, что за Руденко велась слежка. Однако, по его словам, актер может избежать сурового наказания.

Мать российского актера, известного по ролям в сериалах «Триггер» и «Каменская», Анатолия Руденко прокомментировала новости о задержании сына с мефедроном. По ее словам, обвинения в употреблении запрещенных веществ «полный фейк». «У него безупречная репутация», — заявила мать актера Анатолия Руденко, передает РЕН ТВ. По ее словам, обвинения — «полный фейк». Она рассказала, что никогда не видела сына пьяным, о наркотиках вообще речи идти не может. Женщина допустила, что Анатолия мог кто-то подставить. Анатолия Руденко задержали в Москве с мефедроном. Юрист Александр Чернецов предрек актеру реальный срок. Полковник МВД в отставке, член коллегии адвокатов Москвы Евгений Черноусов в беседе с URA.RU предположил, что за Руденко велась слежка. Однако, по его словам, актер может избежать сурового наказания.