Диетолог объяснила тягу человека к сладкому и соленому

Диетолог Жаровская: тяга к сладкому сигнализирует о нехватке каких-либо веществ

31 января 2024 в 07:38 Размер текста - 17 +

Хронический стресс вызывает тягу к сладкому, заявила Татьяна Жаровская Фото: Александр Елизаров © URA.RU Врач-диетолог и нутрициолог Татьяна Жаровская объяснила причины, по которым люди часто испытывают тягу к сладкому и соленому. Согласно ее словам, вкусовые предпочтения иногда могут указывать на нарушения в работе внутренних органов или на дефицит определенных веществ в рационе. «Тяга к сладкому может сигнализировать о нехватке нутриентов, в частности, белка, хрома или магния. Также она может быть признаком каких-то патологических процессов», — передает слова Жаровской радио Sputnik . Она добавила, что хронический стресс может вызывать желание есть сладкое из-за выделения гормона кортизола, который стимулирует выработку инсулина и приводит к ощущению голода. Это может быть связано с недостатком нутриентов или с различными патологиями, такими как сахарный диабет. Желание есть соленое может быть признаком проблем с надпочечниками или нарушением электролитного баланса. Борьба с хроническим стрессом, поддерживание нормального сна и правильное питание помогут справиться с этими проблемами, заключила врач-диетолог.

Врач-диетолог и нутрициолог Татьяна Жаровская объяснила причины, по которым люди часто испытывают тягу к сладкому и соленому. Согласно ее словам, вкусовые предпочтения иногда могут указывать на нарушения в работе внутренних органов или на дефицит определенных веществ в рационе. «Тяга к сладкому может сигнализировать о нехватке нутриентов, в частности, белка, хрома или магния. Также она может быть признаком каких-то патологических процессов», — передает слова Жаровской радио Sputnik. Она добавила, что хронический стресс может вызывать желание есть сладкое из-за выделения гормона кортизола, который стимулирует выработку инсулина и приводит к ощущению голода. Это может быть связано с недостатком нутриентов или с различными патологиями, такими как сахарный диабет. Желание есть соленое может быть признаком проблем с надпочечниками или нарушением электролитного баланса. Борьба с хроническим стрессом, поддерживание нормального сна и правильное питание помогут справиться с этими проблемами, заключила врач-диетолог.