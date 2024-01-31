Диетолог объяснила тягу человека к сладкому и соленому

Диетолог Жаровская: тяга к сладкому сигнализирует о нехватке каких-либо веществ
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Санкт-Петербург, конфеты, леденец, сладости, лавка, кондитерская
Хронический стресс вызывает тягу к сладкому, заявила Татьяна Жаровская Фото:

Врач-диетолог и нутрициолог Татьяна Жаровская объяснила причины, по которым люди часто испытывают тягу к сладкому и соленому. Согласно ее словам, вкусовые предпочтения иногда могут указывать на нарушения в работе внутренних органов или на дефицит определенных веществ в рационе.

«Тяга к сладкому может сигнализировать о нехватке нутриентов, в частности, белка, хрома или магния. Также она может быть признаком каких-то патологических процессов», — передает слова Жаровской радио Sputnik. Она добавила, что хронический стресс может вызывать желание есть сладкое из-за выделения гормона кортизола, который стимулирует выработку инсулина и приводит к ощущению голода. Это может быть связано с недостатком нутриентов или с различными патологиями, такими как сахарный диабет.

Желание есть соленое может быть признаком проблем с надпочечниками или нарушением электролитного баланса. Борьба с хроническим стрессом, поддерживание нормального сна и правильное питание помогут справиться с этими проблемами, заключила врач-диетолог.

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Врач-диетолог и нутрициолог Татьяна Жаровская объяснила причины, по которым люди часто испытывают тягу к сладкому и соленому. Согласно ее словам, вкусовые предпочтения иногда могут указывать на нарушения в работе внутренних органов или на дефицит определенных веществ в рационе. «Тяга к сладкому может сигнализировать о нехватке нутриентов, в частности, белка, хрома или магния. Также она может быть признаком каких-то патологических процессов», — передает слова Жаровской радио Sputnik. Она добавила, что хронический стресс может вызывать желание есть сладкое из-за выделения гормона кортизола, который стимулирует выработку инсулина и приводит к ощущению голода. Это может быть связано с недостатком нутриентов или с различными патологиями, такими как сахарный диабет. Желание есть соленое может быть признаком проблем с надпочечниками или нарушением электролитного баланса. Борьба с хроническим стрессом, поддерживание нормального сна и правильное питание помогут справиться с этими проблемами, заключила врач-диетолог.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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