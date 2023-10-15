Психолог объяснила, о каких проблемах говорит тяга к сладкому

Психолог Квартальнова: тяга к сладкому указывает на отсутствие самореализации
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие гастрофестиваля "Уралисички" в ресторане Grand Buffet. Екатеринбург, десерт, круассаны
Вред от жирного и сладкого приводит к озлобленному состоянию Фото:

Тяга к вредной, жирной и сладкой пище может указывать на потребности человека, которые он не может реализовать в своей жизни. Это также свидетельствует о желании дистанцироваться от проблем. Об этом рассказала психолог и гештальт-терапевт Мария Квартальнова.

«В погоне за сиюминутным удовольствием люди начинают злоупотреблять продуктами, которые дают кратковременный эффект счастья. Это может указывать на неудовлетворенные потребности. У человека постоянно возникает желание съесть что-то сладкое или десерт», — высказалась Мария Квартальная в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По мнению психолога, часто такие люди полностью осознают свою зависимость от еды, но не торопятся решать этот вопрос. Проблема возникает из-за отсутствия самореализации, близких людей рядом или нехватки заботы. Вред от жирного и сладкого приводит к озлобленному или подавленному состоянию.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тяга к вредной, жирной и сладкой пище может указывать на потребности человека, которые он не может реализовать в своей жизни. Это также свидетельствует о желании дистанцироваться от проблем. Об этом рассказала психолог и гештальт-терапевт Мария Квартальнова. «В погоне за сиюминутным удовольствием люди начинают злоупотреблять продуктами, которые дают кратковременный эффект счастья. Это может указывать на неудовлетворенные потребности. У человека постоянно возникает желание съесть что-то сладкое или десерт», — высказалась Мария Квартальная в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». По мнению психолога, часто такие люди полностью осознают свою зависимость от еды, но не торопятся решать этот вопрос. Проблема возникает из-за отсутствия самореализации, близких людей рядом или нехватки заботы. Вред от жирного и сладкого приводит к озлобленному или подавленному состоянию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...