Психолог объяснила, о каких проблемах говорит тяга к сладкому

Психолог Квартальнова: тяга к сладкому указывает на отсутствие самореализации

15 октября 2023 в 09:27 Размер текста - 17 +

Вред от жирного и сладкого приводит к озлобленному состоянию Фото: Размик Закарян © URA.RU Тяга к вредной, жирной и сладкой пище может указывать на потребности человека, которые он не может реализовать в своей жизни. Это также свидетельствует о желании дистанцироваться от проблем. Об этом рассказала психолог и гештальт-терапевт Мария Квартальнова. «В погоне за сиюминутным удовольствием люди начинают злоупотреблять продуктами, которые дают кратковременный эффект счастья. Это может указывать на неудовлетворенные потребности. У человека постоянно возникает желание съесть что-то сладкое или десерт», — высказалась Мария Квартальная в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». По мнению психолога, часто такие люди полностью осознают свою зависимость от еды, но не торопятся решать этот вопрос. Проблема возникает из-за отсутствия самореализации, близких людей рядом или нехватки заботы. Вред от жирного и сладкого приводит к озлобленному или подавленному состоянию.

Тяга к вредной, жирной и сладкой пище может указывать на потребности человека, которые он не может реализовать в своей жизни. Это также свидетельствует о желании дистанцироваться от проблем. Об этом рассказала психолог и гештальт-терапевт Мария Квартальнова. «В погоне за сиюминутным удовольствием люди начинают злоупотреблять продуктами, которые дают кратковременный эффект счастья. Это может указывать на неудовлетворенные потребности. У человека постоянно возникает желание съесть что-то сладкое или десерт», — высказалась Мария Квартальная в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». По мнению психолога, часто такие люди полностью осознают свою зависимость от еды, но не торопятся решать этот вопрос. Проблема возникает из-за отсутствия самореализации, близких людей рядом или нехватки заботы. Вред от жирного и сладкого приводит к озлобленному или подавленному состоянию.