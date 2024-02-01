В Курской области задержали пенсионерку за поджог на ж/д путях по приказу Киева

В Курске женщина в возрасте около 65 лет устроила поджог релейного шкафа по заданию украинских кураторов. На нее хотят завести уголовное дело.
«30 января, с ней связались „сотрудники ФСБ“, которые дали задание — приехать на перегон станций Курск — Свобода и „ликвидировать“ релейный шкаф, который якобы используется как связной пункт украинских спецслужб», — сообщил telegram-канал Shot. Отмечается, что до этого злоумышленники выманили у пенсионерки 318 тысяч рублей.
По данным канала, женщина доехала до станции на автомобиле «Volvo». Она облила шкаф бензином и подожгла его, после чего сделала фото и отправила куратору. Сотрудники установили личность пенсионерки, в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».
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