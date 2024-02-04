04 февраля 2024

ТАСС: аварийный маяк пропавшего в Карелии Ми-8 не подает сигналы

© Служба новостей «URA.RU»
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Оперативные службы сообщили, что аварийный маяк пропавшего в Карелии вертолета Ми-8 не подает сигналы. Об этом пишет ТАСС.

«Аварийный маяк вертолета Ми-8, пропавшего в ходе выполнения тренировочного полета над Онежским озером в Карелии, не срабатывает», — передает информацию служб агентство. На борту находятся три члена экипажа.

По информации telegram-канала SHOT, Ми-8 летел в Вытегру на соревнования в рамках международной конференции «Русский лед — 2024». Судно дозаправили в Петрозаводске. После вылета вертолет пропал с радаров. Последний сигнал с вертолета был зафиксирован около 20:30.

МЧС сообщало, что Ми-8 пропал в ходе тренировочного полета. Поиски воздушного судна осложняют погодные условия.

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Оперативные службы сообщили, что аварийный маяк пропавшего в Карелии вертолета Ми-8 не подает сигналы. Об этом пишет ТАСС. «Аварийный маяк вертолета Ми-8, пропавшего в ходе выполнения тренировочного полета над Онежским озером в Карелии, не срабатывает», — передает информацию служб агентство. На борту находятся три члена экипажа. По информации telegram-канала SHOT, Ми-8 летел в Вытегру на соревнования в рамках международной конференции «Русский лед — 2024». Судно дозаправили в Петрозаводске. После вылета вертолет пропал с радаров. Последний сигнал с вертолета был зафиксирован около 20:30. МЧС сообщало, что Ми-8 пропал в ходе тренировочного полета. Поиски воздушного судна осложняют погодные условия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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