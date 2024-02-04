ТАСС: аварийный маяк пропавшего в Карелии Ми-8 не подает сигналы

05 февраля 2024 в 01:57 Размер текста - 17 +

Оперативные службы сообщили, что аварийный маяк пропавшего в Карелии вертолета Ми-8 не подает сигналы. Об этом пишет ТАСС. «Аварийный маяк вертолета Ми-8, пропавшего в ходе выполнения тренировочного полета над Онежским озером в Карелии, не срабатывает», — передает информацию служб агентство. На борту находятся три члена экипажа. По информации telegram-канала SHOT, Ми-8 летел в Вытегру на соревнования в рамках международной конференции «Русский лед — 2024». Судно дозаправили в Петрозаводске. После вылета вертолет пропал с радаров. Последний сигнал с вертолета был зафиксирован около 20:30. МЧС сообщало, что Ми-8 пропал в ходе тренировочного полета. Поиски воздушного судна осложняют погодные условия.

Оперативные службы сообщили, что аварийный маяк пропавшего в Карелии вертолета Ми-8 не подает сигналы. Об этом пишет ТАСС. «Аварийный маяк вертолета Ми-8, пропавшего в ходе выполнения тренировочного полета над Онежским озером в Карелии, не срабатывает», — передает информацию служб агентство. На борту находятся три члена экипажа. По информации telegram-канала SHOT, Ми-8 летел в Вытегру на соревнования в рамках международной конференции «Русский лед — 2024». Судно дозаправили в Петрозаводске. После вылета вертолет пропал с радаров. Последний сигнал с вертолета был зафиксирован около 20:30. МЧС сообщало, что Ми-8 пропал в ходе тренировочного полета. Поиски воздушного судна осложняют погодные условия.