Боррель требует от ЕС отказаться от поставок оружия в третьи страны ради Украины

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Европейские политики. stock, Жозеп Боррель,  stock
Жозеп Боррель считает, что страны Евросоюза должны отказаться от поставок оружия в третьи страны ради Украины Фото:
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Странам Евросоюза необходимо отказаться от поставок вооружения в третьи страны ради обеспечения Украины. С таким заявлением выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Самый быстрый, дешевый и эффективный способ увеличить поставки боеприпасов на Украину — остановить поставки в третьи страны», — сказал Боррель на пресс-конференции в Варшаве, трансляция велась в соцсети X. Он считает, что покупатели боеприпасов способны подождать несколько месяцев, так как не находятся в состоянии конфликта. Это политическое решение должны принять государства-члены ЕС, заключил Боррель.

Ранее глава украинского военного ведомства Рустем Умеров обратился к коллегам из Европейского союза с письмом, в котором подчеркнул наличие критической нехватки боеприпасов в ВСУ. По информации, содержащейся в письме, ежедневно российские военные используют в три раза больше боеприпасов на линии фронта, передает MK.RU.

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Странам Евросоюза необходимо отказаться от поставок вооружения в третьи страны ради обеспечения Украины. С таким заявлением выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Самый быстрый, дешевый и эффективный способ увеличить поставки боеприпасов на Украину — остановить поставки в третьи страны», — сказал Боррель на пресс-конференции в Варшаве, трансляция велась в соцсети X. Он считает, что покупатели боеприпасов способны подождать несколько месяцев, так как не находятся в состоянии конфликта. Это политическое решение должны принять государства-члены ЕС, заключил Боррель. Ранее глава украинского военного ведомства Рустем Умеров обратился к коллегам из Европейского союза с письмом, в котором подчеркнул наличие критической нехватки боеприпасов в ВСУ. По информации, содержащейся в письме, ежедневно российские военные используют в три раза больше боеприпасов на линии фронта, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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