Боррель требует от ЕС отказаться от поставок оружия в третьи страны ради Украины

05 февраля 2024 в 19:48 Размер текста - 17 +

Жозеп Боррель считает, что страны Евросоюза должны отказаться от поставок оружия в третьи страны ради Украины Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Странам Евросоюза необходимо отказаться от поставок вооружения в третьи страны ради обеспечения Украины. С таким заявлением выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Самый быстрый, дешевый и эффективный способ увеличить поставки боеприпасов на Украину — остановить поставки в третьи страны», — сказал Боррель на пресс-конференции в Варшаве, трансляция велась в соцсети X. Он считает, что покупатели боеприпасов способны подождать несколько месяцев, так как не находятся в состоянии конфликта. Это политическое решение должны принять государства-члены ЕС, заключил Боррель. Ранее глава украинского военного ведомства Рустем Умеров обратился к коллегам из Европейского союза с письмом, в котором подчеркнул наличие критической нехватки боеприпасов в ВСУ. По информации, содержащейся в письме, ежедневно российские военные используют в три раза больше боеприпасов на линии фронта, передает MK.RU.

Странам Евросоюза необходимо отказаться от поставок вооружения в третьи страны ради обеспечения Украины. С таким заявлением выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Самый быстрый, дешевый и эффективный способ увеличить поставки боеприпасов на Украину — остановить поставки в третьи страны», — сказал Боррель на пресс-конференции в Варшаве, трансляция велась в соцсети X. Он считает, что покупатели боеприпасов способны подождать несколько месяцев, так как не находятся в состоянии конфликта. Это политическое решение должны принять государства-члены ЕС, заключил Боррель. Ранее глава украинского военного ведомства Рустем Умеров обратился к коллегам из Европейского союза с письмом, в котором подчеркнул наличие критической нехватки боеприпасов в ВСУ. По информации, содержащейся в письме, ежедневно российские военные используют в три раза больше боеприпасов на линии фронта, передает MK.RU.