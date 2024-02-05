Медведев обозначил границы Украины в будущем

Медведев: территория Украины сократится до одной Львовской области

05 февраля 2024 в 20:10 Размер текста - 17 +

В будущем территория Украины сократится до пределов Львовской области, считает Дмитрий Медведев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Украинские территории сократятся до Львовской области. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул тот факт, что конечной точкой проектируемой Средиземноморской железнодорожной магистрали является Львов, а не Киев. «Это похоже на первое признание того, что Львов-Лемберг (название города, когда область входила в состав Австрийской монархии — прим. URA.RU) станет новой столицей Украины в пределах Львовской области», — написал Медведев на своей странице в соцсети X. Он добавил, что на такой прогноз ориентируется европейский бизнес. Ранее сообщалось, что агентство США по международному развитию (USAID) потратит 225 млн долларов на строительство двухпутного железнодорожного участка, соединяющего Львов с трансъевропейской транспортной сетью Евросоюза. Длина железнодорожного участка составит 75 км.

Украинские территории сократятся до Львовской области. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул тот факт, что конечной точкой проектируемой Средиземноморской железнодорожной магистрали является Львов, а не Киев. «Это похоже на первое признание того, что Львов-Лемберг (название города, когда область входила в состав Австрийской монархии — прим. URA.RU) станет новой столицей Украины в пределах Львовской области», — написал Медведев на своей странице в соцсети X. Он добавил, что на такой прогноз ориентируется европейский бизнес. Ранее сообщалось, что агентство США по международному развитию (USAID) потратит 225 млн долларов на строительство двухпутного железнодорожного участка, соединяющего Львов с трансъевропейской транспортной сетью Евросоюза. Длина железнодорожного участка составит 75 км.