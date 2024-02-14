Во время происшествия погиб один человек, передает CNN
В Канзас-Сити (США) неизвестные устроили стрельбу в момент празднования победы «Канзас-Сити Чифс» в финальном матче североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL). В результате происшествия один человек погиб и девять пострадали, сообщает американский телеканал
«Неизвестные устроили стрельбу около стадиона… Один человек погиб и еще девять ранены при стрельбе во время празднования победы на Суперкубке в американском Канзас-Сити», —
Всего прозвучало порядка 20 выстрелов. По предварительной информации, сотрудники местной полиции задержали двух вооруженных человек.
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