14 февраля 2024

Неизвестные открыли огонь по людям в американском Канзас-Сити. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Криминал. Курган, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, пм, пистолет макарова, грабеж, пистолет, ауе, киллер, банда, криминал, преступление, разбой, наемный убийца
Во время происшествия погиб один человек, передает CNN Фото:

В Канзас-Сити (США) неизвестные устроили стрельбу в момент празднования победы «Канзас-Сити Чифс» в финальном матче североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL). В результате происшествия один человек погиб и девять пострадали, сообщает американский телеканал

«Неизвестные устроили стрельбу около стадиона… Один человек погиб и еще девять ранены при стрельбе во время празднования победы на Суперкубке в американском Канзас-Сити», — передает телеканал CNN.

Всего прозвучало порядка 20 выстрелов. По предварительной информации, сотрудники местной полиции задержали двух вооруженных человек.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Канзас-Сити (США) неизвестные устроили стрельбу в момент празднования победы «Канзас-Сити Чифс» в финальном матче североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL). В результате происшествия один человек погиб и девять пострадали, сообщает американский телеканал «Неизвестные устроили стрельбу около стадиона… Один человек погиб и еще девять ранены при стрельбе во время празднования победы на Суперкубке в американском Канзас-Сити», — передает телеканал CNN. Всего прозвучало порядка 20 выстрелов. По предварительной информации, сотрудники местной полиции задержали двух вооруженных человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...