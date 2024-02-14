Неизвестные открыли огонь по людям в американском Канзас-Сити. Видео

15 февраля 2024 в 03:01 Размер текста - 17 +

Во время происшествия погиб один человек, передает CNN Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Канзас-Сити (США) неизвестные устроили стрельбу в момент празднования победы «Канзас-Сити Чифс» в финальном матче североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL). В результате происшествия один человек погиб и девять пострадали, сообщает американский телеканал «Неизвестные устроили стрельбу около стадиона… Один человек погиб и еще девять ранены при стрельбе во время празднования победы на Суперкубке в американском Канзас-Сити», — передает телеканал CNN. Всего прозвучало порядка 20 выстрелов. По предварительной информации, сотрудники местной полиции задержали двух вооруженных человек.

В Канзас-Сити (США) неизвестные устроили стрельбу в момент празднования победы «Канзас-Сити Чифс» в финальном матче североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL). В результате происшествия один человек погиб и девять пострадали, сообщает американский телеканал «Неизвестные устроили стрельбу около стадиона… Один человек погиб и еще девять ранены при стрельбе во время празднования победы на Суперкубке в американском Канзас-Сити», — передает телеканал CNN. Всего прозвучало порядка 20 выстрелов. По предварительной информации, сотрудники местной полиции задержали двух вооруженных человек.