Стала известна цена билетов из Краснодара в Ереван, Стамбул и Дубай

Улететь из Краснодара в Ереван можно будет за 12,3 тысячи рублей
Краснодарский аэропорт открыл продажу билетов в Ереван, Стамбул и Дубай
«Аэрофлот» открыл продажу билетов на международные рейсы из Краснодара в Ереван, Стамбул и Дубай. Минимальная стоимость билета в Ереван составляет 12,3 тысячи рублей, в Стамбул — 23,2 тысячи, в Дубай — 24,2 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные из сайта компании, с которыми ознакомились РИА Новости.

«Стоимость билетов на рейсы „Аэрофлота“ из Краснодара в Ереван начинаются от 12,3 тысячи, в Стамбул — от 23,2 тысячи, в Дубай — от 24,2 тысячи рублей», — сказано в сообщении. В авиакомпании отметили, что стараются оперативно возобновлять рейсы по востребованным направлениям, чтобы обеспечить удобство пассажиров.

Краснодарский аэропорт вновь начал принимать и отправлять рейсы утром 11 сентября после трехлетнего периода простоя. Его работа была приостановлена в феврале 2022 года по причинам, связанным с обеспечением безопасности. Возобновление работы стало возможным по итогам комплексной работы межведомственной рабочей группы, действующей при Росавиации, которая приняла соответствующее решение. В аэропорту билеты на рейс за границу были открыты уже 12 сентября.

