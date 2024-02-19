Путин поручил выплачивать 1 млн рублей за третьего ребенка жителям одного округа

Путин поручил выплачивать за третьего ребенка миллион рублей жителям ДВФО

19 февраля 2024 в 22:46 Размер текста - 17 +

За рождение третьего ребенка жители Дальнего Востока будут получать миллион рублей, следует из поручения президента РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент России Владимир Путин поручил выплачивать один миллион рублей семьям в Дальневосточном федеральном округе за рождение третьего ребенка. Таким образом российский лидер расширил пилотный проект, реализованный в Приморье. «Распространить реализованный в Приморском крае в 2023 году пилотный проект, предусматривающий выплату один миллион рублей при рождении третьего и последующих детей, на Чукотский автономный округ и другие субъекты РФ, которые входят в состав Дальневосточного федерального округа», — говорится в поручении. Информация опубликована на сайте Кремля. Уточняется, что выплаты смогут получить жители тех регионов, где коэффициент рождаемости третьего и последующих детей ниже среднего по Дальнему Востоку. Доклад о реализации проекта Путин намерен заслушать до 1 июня 2024 года. Помимо этого президент порекомендовал властям в дальневосточном регионе избавить малоимущие многодетные семьи от уплаты налога на единственное жилье. Глава государства также подчеркнул, что бюджетная система России чувствует себя «уверенно» и постепенно развивается, поэтому подобные меры не нанесут большого ущерба.

Президент России Владимир Путин поручил выплачивать один миллион рублей семьям в Дальневосточном федеральном округе за рождение третьего ребенка. Таким образом российский лидер расширил пилотный проект, реализованный в Приморье. «Распространить реализованный в Приморском крае в 2023 году пилотный проект, предусматривающий выплату один миллион рублей при рождении третьего и последующих детей, на Чукотский автономный округ и другие субъекты РФ, которые входят в состав Дальневосточного федерального округа», — говорится в поручении. Информация опубликована на сайте Кремля. Уточняется, что выплаты смогут получить жители тех регионов, где коэффициент рождаемости третьего и последующих детей ниже среднего по Дальнему Востоку. Доклад о реализации проекта Путин намерен заслушать до 1 июня 2024 года. Помимо этого президент порекомендовал властям в дальневосточном регионе избавить малоимущие многодетные семьи от уплаты налога на единственное жилье. Глава государства также подчеркнул, что бюджетная система России чувствует себя «уверенно» и постепенно развивается, поэтому подобные меры не нанесут большого ущерба.