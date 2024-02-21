21 февраля 2024

Путин поприветствовал участников концерта, посвященного Лановому

Путин: Лановой навсегда останется в памяти выдающимся сыном РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир
Путин направил приветствие участникам концерта, посвященного артисту Лановому Фото:

Народный артист СССР Василий Лановой является выдающимся сыном России и навсегда останется в памяти россиян. Об этом президент РФ Владимир Путин написал участникам концерта в приветственной телеграмме.

«Приветствую вас на концерте „Гордиться славою своих предков“, посвященном 90-летию со Дня рождения Василия Семеновича Ланового. Уверен, что концерт порадует гостей богатой, насыщенной программой, яркими выступлениями талантливых артистов и творческих коллективов, оставит у всех самые добрые впечатления», — заявил Путин. Его приветствие опубликовано на сайте Кремля.

Путин отметил значимость концерта, который проходит накануне Дня защитника Отечества. В зале собрались участники СВО, волонтеры, кадеты, представители вооруженных сил России.

В январе 2021 года умер советский и российский актер театра и кино Василий Лановой. Он попал в больницу с коронавирусом, передавало VSE42.RU.

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Народный артист СССР Василий Лановой является выдающимся сыном России и навсегда останется в памяти россиян. Об этом президент РФ Владимир Путин написал участникам концерта в приветственной телеграмме. «Приветствую вас на концерте „Гордиться славою своих предков“, посвященном 90-летию со Дня рождения Василия Семеновича Ланового. Уверен, что концерт порадует гостей богатой, насыщенной программой, яркими выступлениями талантливых артистов и творческих коллективов, оставит у всех самые добрые впечатления», — заявил Путин. Его приветствие опубликовано на сайте Кремля. Путин отметил значимость концерта, который проходит накануне Дня защитника Отечества. В зале собрались участники СВО, волонтеры, кадеты, представители вооруженных сил России. В январе 2021 года умер советский и российский актер театра и кино Василий Лановой. Он попал в больницу с коронавирусом, передавало VSE42.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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