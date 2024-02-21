Общество Путин поприветствовал участников концерта, посвященного Лановому Путин: Лановой навсегда останется в памяти выдающимся сыном РФ 22 февраля 2024 в 01:10 Размер текста - 17 + Путин направил приветствие участникам концерта, посвященного артисту Лановому Фото: Владимир Андреев © URA.RU Народный артист СССР Василий Лановой является выдающимся сыном России и навсегда останется в памяти россиян. Об этом президент РФ Владимир Путин написал участникам концерта в приветственной телеграмме. «Приветствую вас на концерте „Гордиться славою своих предков“, посвященном 90-летию со Дня рождения Василия Семеновича Ланового. Уверен, что концерт порадует гостей богатой, насыщенной программой, яркими выступлениями талантливых артистов и творческих коллективов, оставит у всех самые добрые впечатления», — заявил Путин. Его приветствие опубликовано на сайте Кремля. Путин отметил значимость концерта, который проходит накануне Дня защитника Отечества. В зале собрались участники СВО, волонтеры, кадеты, представители вооруженных сил России. В январе 2021 года умер советский и российский актер театра и кино Василий Лановой. Он попал в больницу с коронавирусом, передавало VSE42.RU. Народный артист СССР Василий Лановой является выдающимся сыном России и навсегда останется в памяти россиян. Об этом президент РФ Владимир Путин написал участникам концерта в приветственной телеграмме. «Приветствую вас на концерте „Гордиться славою своих предков“, посвященном 90-летию со Дня рождения Василия Семеновича Ланового. Уверен, что концерт порадует гостей богатой, насыщенной программой, яркими выступлениями талантливых артистов и творческих коллективов, оставит у всех самые добрые впечатления», — заявил Путин. Его приветствие опубликовано на сайте Кремля. Путин отметил значимость концерта, который проходит накануне Дня защитника Отечества. В зале собрались участники СВО, волонтеры, кадеты, представители вооруженных сил России. В январе 2021 года умер советский и российский актер театра и кино Василий Лановой. Он попал в больницу с коронавирусом, передавало VSE42.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям