Путин поприветствовал участников концерта, посвященного Лановому

Народный артист СССР Василий Лановой является выдающимся сыном России и навсегда останется в памяти россиян. Об этом президент РФ Владимир Путин написал участникам концерта в приветственной телеграмме.
«Приветствую вас на концерте „Гордиться славою своих предков“, посвященном 90-летию со Дня рождения Василия Семеновича Ланового. Уверен, что концерт порадует гостей богатой, насыщенной программой, яркими выступлениями талантливых артистов и творческих коллективов, оставит у всех самые добрые впечатления», — заявил Путин. Его приветствие опубликовано на сайте Кремля.
Путин отметил значимость концерта, который проходит накануне Дня защитника Отечества. В зале собрались участники СВО, волонтеры, кадеты, представители вооруженных сил России.
В январе 2021 года умер советский и российский актер театра и кино Василий Лановой. Он попал в больницу с коронавирусом, передавало VSE42.RU.
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