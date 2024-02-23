Ивлеева обратилась к российским военным

Ивлеева поздравила россиян с Днем защитника Отечества

23 февраля 2024 в 12:44 Размер текста - 17 +

Анастасия Ивлеева обратилась к российским солдатам 23 февраля Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Блогер Анастасия Ивлеева, попавшая в скандал после организации «голой вечеринки» в Москве, поздравила российских солдат, воюющих в зоне спецоперации на Украине с Днем защитника Отечества. Соответствующее обращение она опубликовала в своем telegram-канале. «Поздравляю всех защитников Отечества! Тех, кто на фронте и в тылу, и, конечно же, наших ветеранов. Сил и здоровья, мирного неба над головой. Спасибо вам!» — написала Анастасия Ивлеева на своем канале. Ивлеева попала под общественное давление после организации «голой вечеринки» в Москве. Тогда общественных деятелей возмутили откровенные фотографии с мероприятия. После они начали подавать иски в суд на блогера, ею также заинтересовалась налоговая, передают « Дни.ру» . Однако не все ополчились против Ивлеевой. Ряд адвокатов встали на сторону блогера, подчеркнув, что она не заслужила всего того общественного порицания. Также Ивлеева высказывала желание посетить Донецк.

Блогер Анастасия Ивлеева, попавшая в скандал после организации «голой вечеринки» в Москве, поздравила российских солдат, воюющих в зоне спецоперации на Украине с Днем защитника Отечества. Соответствующее обращение она опубликовала в своем telegram-канале. «Поздравляю всех защитников Отечества! Тех, кто на фронте и в тылу, и, конечно же, наших ветеранов. Сил и здоровья, мирного неба над головой. Спасибо вам!» — написала Анастасия Ивлеева на своем канале. Ивлеева попала под общественное давление после организации «голой вечеринки» в Москве. Тогда общественных деятелей возмутили откровенные фотографии с мероприятия. После они начали подавать иски в суд на блогера, ею также заинтересовалась налоговая, передают «Дни.ру». Однако не все ополчились против Ивлеевой. Ряд адвокатов встали на сторону блогера, подчеркнув, что она не заслужила всего того общественного порицания. Также Ивлеева высказывала желание посетить Донецк.