В Челябинской области открылся бар-клон культового тюменского места

В Копейске открыли точную копию тюменского бара «Водокачка»

28 февраля 2024 в 16:44 Размер текста - 17 +

Точная копия тюменского заведения открыла свои двери в Копейске 22 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Копейске (Челябинская область) открыли бар авторских настоек «Водокачка», который в точности повторяет культовое тюменское место. Об этом на своей странице в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России) рассказал бармен заведения Ефим Таран. «22 февраля в Копейске открыт новый бар „Водокачка“. Точная копия тюменского бара авторских настоек „Водокачка“. Поздравляю с открытием! Не перепутайте! Интересно, что ребята не стали изобретать велосипед, а решили пойти по проторенной дорожке», — указано в сообщении. Также бармен предложил коллегам из Копейска воспользоваться готовым мерчем тюменского заведения. Ранее URA.RU писало, что в Кургане тюменские рестораторы впервые за 30 лет откроют заведение с корейской кухней.

В Копейске (Челябинская область) открыли бар авторских настоек «Водокачка», который в точности повторяет культовое тюменское место. Об этом на своей странице в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России) рассказал бармен заведения Ефим Таран. «22 февраля в Копейске открыт новый бар „Водокачка“. Точная копия тюменского бара авторских настоек „Водокачка“. Поздравляю с открытием! Не перепутайте! Интересно, что ребята не стали изобретать велосипед, а решили пойти по проторенной дорожке», — указано в сообщении. Также бармен предложил коллегам из Копейска воспользоваться готовым мерчем тюменского заведения. Ранее URA.RU писало, что в Кургане тюменские рестораторы впервые за 30 лет откроют заведение с корейской кухней.