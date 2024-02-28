В Челябинской области открылся бар-клон культового тюменского места

В Копейске открыли точную копию тюменского бара «Водокачка»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Копейск Челябинск, стела копейск
Точная копия тюменского заведения открыла свои двери в Копейске 22 февраля Фото:

В Копейске (Челябинская область) открыли бар авторских настоек «Водокачка», который в точности повторяет культовое тюменское место. Об этом на своей странице в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России) рассказал бармен заведения Ефим Таран.

«22 февраля в Копейске открыт новый бар „Водокачка“. Точная копия тюменского бара авторских настоек „Водокачка“. Поздравляю с открытием! Не перепутайте! Интересно, что ребята не стали изобретать велосипед, а решили пойти по проторенной дорожке», — указано в сообщении.

Также бармен предложил коллегам из Копейска воспользоваться готовым мерчем тюменского заведения. Ранее URA.RU писало, что в Кургане тюменские рестораторы впервые за 30 лет откроют заведение с корейской кухней.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Копейске (Челябинская область) открыли бар авторских настоек «Водокачка», который в точности повторяет культовое тюменское место. Об этом на своей странице в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России) рассказал бармен заведения Ефим Таран. «22 февраля в Копейске открыт новый бар „Водокачка“. Точная копия тюменского бара авторских настоек „Водокачка“. Поздравляю с открытием! Не перепутайте! Интересно, что ребята не стали изобретать велосипед, а решили пойти по проторенной дорожке», — указано в сообщении. Также бармен предложил коллегам из Копейска воспользоваться готовым мерчем тюменского заведения. Ранее URA.RU писало, что в Кургане тюменские рестораторы впервые за 30 лет откроют заведение с корейской кухней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...