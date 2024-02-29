В России появится фонд, который защитит природу

Путин: в РФ учредят фонд экологических и природоохранных проектов
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Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, путин владимир, топ
В РФ создадут фонд природоохранных объектов, заявил Владимир Путин Фото:
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Обращение Путина к Федеральному собранию-2024

В России создадут фонд экологических и природоохранных проектов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию.

«В сфере защиты окружающей среды считаю необходимым учредить фонд экологических и природоохранных проектов для начала совокупный объем его грантов составит 1 миллиард рублей в год», — сказал Путин во время обращения. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что в стране продолжится работа по сохранению особо охраняемых природных территорий.

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В России создадут фонд экологических и природоохранных проектов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию. «В сфере защиты окружающей среды считаю необходимым учредить фонд экологических и природоохранных проектов для начала совокупный объем его грантов составит 1 миллиард рублей в год», — сказал Путин во время обращения. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что в стране продолжится работа по сохранению особо охраняемых природных территорий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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