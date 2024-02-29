В России появится фонд, который защитит природу

В РФ создадут фонд природоохранных объектов, заявил Владимир Путин
новость из сюжетаОбращение Путина к Федеральному собранию-2024
В России создадут фонд экологических и природоохранных проектов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию.
«В сфере защиты окружающей среды считаю необходимым учредить фонд экологических и природоохранных проектов для начала совокупный объем его грантов составит 1 миллиард рублей в год», — сказал Путин во время обращения. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что в стране продолжится работа по сохранению особо охраняемых природных территорий.
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