Природа Экология В России появится фонд, который защитит природу Путин: в РФ учредят фонд экологических и природоохранных проектов 29 февраля 2024 в 16:05 Размер текста - 17 + В РФ создадут фонд природоохранных объектов, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обращение Путина к Федеральному собранию-2024 В России создадут фонд экологических и природоохранных проектов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию. «В сфере защиты окружающей среды считаю необходимым учредить фонд экологических и природоохранных проектов для начала совокупный объем его грантов составит 1 миллиард рублей в год», — сказал Путин во время обращения. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что в стране продолжится работа по сохранению особо охраняемых природных территорий. В России создадут фонд экологических и природоохранных проектов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию. «В сфере защиты окружающей среды считаю необходимым учредить фонд экологических и природоохранных проектов для начала совокупный объем его грантов составит 1 миллиард рублей в год», — сказал Путин во время обращения. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он добавил, что в стране продолжится работа по сохранению особо охраняемых природных территорий. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям