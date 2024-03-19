Глава Пентагона заявил, что не позволит Украине пасть

Глава Пентагона Остин: США предоставят Украине необходимые ресурсы

19 марта 2024 в 15:53 Размер текста - 17 +

Остин заявил, что США продолжат выделять помощь для Украины Фото: U.S. Air Force / Staff Sgt. Jack Sanders новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США решительно настроены предоставить Украине еще один пакет помощи и не дать ей проиграть в конфликте с Россией. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин. «Соединенные Штаты не позволят Украине пасть… Мы по-прежнему полны решимости предоставить Украине необходимые ей ресурсы», — заявил Остин. Его слова передает Associated Press . Такое заявление глава Пентагона сделал перед началом встречи контактной группы по поддержке Киева. Встреча группы состоялась после того, как представители минобороны Штатов смогли получить 300 млн долларов на финансирование новой военной помощи Украине. Ранее Ллойд Остин заявил, что поражение Киева в текущем конфликте может привести к боевому столкновению НАТО и России. Также он встревожен по поводу продвижения ВС РФ на различных украинских направлениях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США решительно настроены предоставить Украине еще один пакет помощи и не дать ей проиграть в конфликте с Россией. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин. «Соединенные Штаты не позволят Украине пасть… Мы по-прежнему полны решимости предоставить Украине необходимые ей ресурсы», — заявил Остин. Его слова передает Associated Press. Такое заявление глава Пентагона сделал перед началом встречи контактной группы по поддержке Киева. Встреча группы состоялась после того, как представители минобороны Штатов смогли получить 300 млн долларов на финансирование новой военной помощи Украине. Ранее Ллойд Остин заявил, что поражение Киева в текущем конфликте может привести к боевому столкновению НАТО и России. Также он встревожен по поводу продвижения ВС РФ на различных украинских направлениях.