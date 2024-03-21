На Украине упразднят категорию ограниченно годных для подготовки к худшему

Чтобы подготовиться к худшему, на Украине упразднят категорию ограниченно годных к воинской службе. Такой законопроект уже разрабатывается, сообщил член оборонного комитета Верховной рады Юрий Здебский.
«Больше не будет „ограниченно пригодных“, остается норма о полной „пригодности или непригодности“», — сказал Здебский. Его слова процитировало издание «Лига» в своем telegram-канале.
Военнообязанных собираются разделить на две группы — обязанные и не абсолютно непригодные, уточняется в публикации. Так Украина планирует создать резерв, подготовиться к длительным боевым действиям и «наихудшему сценарию».
Недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации военных, проходящих срочную службу. В запас переведут только тех военных, чей срочный срок истек в период военного положения или его продлили сверх установленного, передает телеканал 360.
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