В мире Украина На Украине упразднят категорию ограниченно годных для подготовки к худшему 22 марта 2024 в 06:35 Размер текста - 17 + Украина упразднит «ограниченно годных», чтобы подготовиться к длительным боевым действиям Фото: Официальный сайт президента Украины Чтобы подготовиться к худшему, на Украине упразднят категорию ограниченно годных к воинской службе. Такой законопроект уже разрабатывается, сообщил член оборонного комитета Верховной рады Юрий Здебский. «Больше не будет „ограниченно пригодных“, остается норма о полной „пригодности или непригодности“», — сказал Здебский. Его слова процитировало издание «Лига» в своем telegram-канале. Военнообязанных собираются разделить на две группы — обязанные и не абсолютно непригодные, уточняется в публикации. Так Украина планирует создать резерв, подготовиться к длительным боевым действиям и «наихудшему сценарию». Недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации военных, проходящих срочную службу. В запас переведут только тех военных, чей срочный срок истек в период военного положения или его продлили сверх установленного, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Чтобы подготовиться к худшему, на Украине упразднят категорию ограниченно годных к воинской службе. Такой законопроект уже разрабатывается, сообщил член оборонного комитета Верховной рады Юрий Здебский. «Больше не будет „ограниченно пригодных“, остается норма о полной „пригодности или непригодности“», — сказал Здебский. Его слова процитировало издание «Лига» в своем telegram-канале. Военнообязанных собираются разделить на две группы — обязанные и не абсолютно непригодные, уточняется в публикации. Так Украина планирует создать резерв, подготовиться к длительным боевым действиям и «наихудшему сценарию». Недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации военных, проходящих срочную службу. В запас переведут только тех военных, чей срочный срок истек в период военного положения или его продлили сверх установленного, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям