Армения будет вынуждена жить без российского газа больше недели

Поставки российского газа в Армению будут временно приостановлены с 16 по 26 сентября из-за плановых ремонтных работ на магистральном газопроводе «Северный Кавказ — Закавказье» в Ставропольском крае. Об этом сообщает пресс-служба компании «Газпром Армения».
«С 09:00 часов 16 сентября до 09:00 часов 26 сентября на магистральном газопроводе „Северный Кавказ — Закавказье“ (DN 1400) на территории Ставропольского края РФ будут проводиться плановые ремонтные работы, в связи с чем будут временно приостановлены поставки природного газа в Армению по указанному газопроводу», — сообщили представители компании в telegram-канале. При этом газоснабжение на территории республики продолжится без ограничений.
В течение десяти дней, пока основные поставки из России будут приостановлены, надежное и бесперебойное снабжение потребителей Армении обеспечат за счет внутренних резервов страны. Кроме того, в этот период будут увеличены объемы импорта природного газа из Исламской Республики Иран (ИРИ). Компания отмечает, что все необходимые меры по обеспечению стабильного газоснабжения уже приняты.
Последний раз аналогичные ограничения на транзит российского газа в Армению вводились в августе текущего года. Приостановлена подача также была из-за проведения профилактических работ на участке газопровода.
