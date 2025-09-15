Два украинца подорвались на гранате в собственной квартире

В одной из квартир Днепровского района Киева взорвалась граната, погибли два человека, еще один получил ранения. Об этом сообщили в управлении Нацполиции столицы.
«Информация о случившемся поступила сегодня около 15:30. По предварительным данным, в помещении сдетонировала граната. В результате взрыва погибли два человека, еще один человек пострадал», — сообщает ведомство. Подробности происшествия пока не раскрываются.
На Украине регулярно фиксируются подобные инциденты на фоне неконтролируемого оборота оружия. Проблема обострилась после февраля 2022 года, когда власти начали массово раздавать оружие. По оценкам МВД, к началу 2024 года на руках у граждан находилось от 2 до 5 млн единиц нелегального оружия. Глава ведомства Игорь Клименко признавал: число преступлений, связанных с оружием, растет и будет увеличиваться.
