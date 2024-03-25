25 марта 2024

США готовы делиться информацией с РФ для борьбы с терактами

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Крокус сити холл днем после террористического акта. Мемориал по погибшим в Крокус сити холле. Москва, цветы, память, мемориал, крокус сити холл
США продолжат делиться информацией о возможных терактах после ЧП в «Крокусе», заявил Миллер Фото:
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Соединенные Штаты не собираются усиливать сотрудничество с Россией в сфере безопасности. Вашингтон тем не менее готов предоставлять разведывательную информацию для предотвращения терактов, заявил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Если в будущем у нас будет разведывательная информация, как та, которая была в отношении этой атаки, мы, конечно, предоставим ее российскому правительству», — пообещал представитель госдепартамента. Слова Миллера приводит РИА Новости.

Представитель Госдепа подтвердил, что в начале марта американская сторона передала России сведения о возможной подготовке теракта на концерте. Соответсвующее предупреждение было передано через посольство США в Москве.

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Соединенные Штаты не собираются усиливать сотрудничество с Россией в сфере безопасности. Вашингтон тем не менее готов предоставлять разведывательную информацию для предотвращения терактов, заявил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер. «Если в будущем у нас будет разведывательная информация, как та, которая была в отношении этой атаки, мы, конечно, предоставим ее российскому правительству», — пообещал представитель госдепартамента. Слова Миллера приводит РИА Новости. Представитель Госдепа подтвердил, что в начале марта американская сторона передала России сведения о возможной подготовке теракта на концерте. Соответсвующее предупреждение было передано через посольство США в Москве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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