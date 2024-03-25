США готовы делиться информацией с РФ для борьбы с терактами

Соединенные Штаты не собираются усиливать сотрудничество с Россией в сфере безопасности. Вашингтон тем не менее готов предоставлять разведывательную информацию для предотвращения терактов, заявил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер.
«Если в будущем у нас будет разведывательная информация, как та, которая была в отношении этой атаки, мы, конечно, предоставим ее российскому правительству», — пообещал представитель госдепартамента. Слова Миллера приводит РИА Новости.
Представитель Госдепа подтвердил, что в начале марта американская сторона передала России сведения о возможной подготовке теракта на концерте. Соответсвующее предупреждение было передано через посольство США в Москве.
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