25 марта 2024

Голикова: более 1,6 млн россиян участвовали в акциях памяти жертв теракта

© Служба новостей «URA.RU»
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Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова озвучила данные о масштабах участия граждан в акциях памяти жертв теракта, произошедшего в «Крокус Сити Холле». События прошли в дни общенационального траура.

«Всего в проведении акции приняли участие 257,5 тысячи добровольцев, участниками акции стали 1,6 миллиона граждан», — заявила Голикова, подчеркнув единение и сопричастность жителей страны.

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Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова озвучила данные о масштабах участия граждан в акциях памяти жертв теракта, произошедшего в «Крокус Сити Холле». События прошли в дни общенационального траура. «Всего в проведении акции приняли участие 257,5 тысячи добровольцев, участниками акции стали 1,6 миллиона граждан», — заявила Голикова, подчеркнув единение и сопричастность жителей страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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