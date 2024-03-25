Голикова: более 1,6 млн россиян участвовали в акциях памяти жертв теракта

26 марта 2024 в 00:35 Размер текста - 17 +

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова озвучила данные о масштабах участия граждан в акциях памяти жертв теракта, произошедшего в «Крокус Сити Холле». События прошли в дни общенационального траура. «Всего в проведении акции приняли участие 257,5 тысячи добровольцев, участниками акции стали 1,6 миллиона граждан», — заявила Голикова, подчеркнув единение и сопричастность жителей страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова озвучила данные о масштабах участия граждан в акциях памяти жертв теракта, произошедшего в «Крокус Сити Холле». События прошли в дни общенационального траура. «Всего в проведении акции приняли участие 257,5 тысячи добровольцев, участниками акции стали 1,6 миллиона граждан», — заявила Голикова, подчеркнув единение и сопричастность жителей страны.