США выдали РФ мужчину, обвиняемого в похищении и жестоком обращении с дочерью

Власти США выдали России Алексея Смирнова, обвиняемого в похищении своей дочери и жестоком обращении с ней. Об этом сообщили в МВД РФ.
«Сегодня в результате успешно проведенного комплекса оперативных мероприятий сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России в Москву доставлен Алексей Смирнов, находившийся в международном розыске по обвинению в истязании несовершеннолетней дочери», — заявили в МВД. Мужчина находился в международном розыске. 28 марта он доставлен в Москву.
Смирнов проживал в Хабаровском крае и летом 2019 года увел дочь на урок рисования и не вернулся. Позже стало известно, что вместе с девочкой он уехал в Южную Корею, и далее в США. Зимой 2020 года при содействии российской стороны, ребенка вернули матери в РФ.
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