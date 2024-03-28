США выдали РФ мужчину, обвиняемого в похищении и жестоком обращении с дочерью

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Россиянин Алексей Смирнов доставлен в Москву 28 марта Фото:

Власти США выдали России Алексея Смирнова, обвиняемого в похищении своей дочери и жестоком обращении с ней. Об этом сообщили в МВД РФ.

«Сегодня в результате успешно проведенного комплекса оперативных мероприятий сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России в Москву доставлен Алексей Смирнов, находившийся в международном розыске по обвинению в истязании несовершеннолетней дочери», — заявили в МВД. Мужчина находился в международном розыске. 28 марта он доставлен в Москву.

Смирнов проживал в Хабаровском крае и летом 2019 года увел дочь на урок рисования и не вернулся. Позже стало известно, что вместе с девочкой он уехал в Южную Корею, и далее в США. Зимой 2020 года при содействии российской стороны, ребенка вернули матери в РФ.

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Власти США выдали России Алексея Смирнова, обвиняемого в похищении своей дочери и жестоком обращении с ней. Об этом сообщили в МВД РФ. «Сегодня в результате успешно проведенного комплекса оперативных мероприятий сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России в Москву доставлен Алексей Смирнов, находившийся в международном розыске по обвинению в истязании несовершеннолетней дочери», — заявили в МВД. Мужчина находился в международном розыске. 28 марта он доставлен в Москву. Смирнов проживал в Хабаровском крае и летом 2019 года увел дочь на урок рисования и не вернулся. Позже стало известно, что вместе с девочкой он уехал в Южную Корею, и далее в США. Зимой 2020 года при содействии российской стороны, ребенка вернули матери в РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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