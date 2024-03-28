Путин предостерег россиян от деструктивных мыслей

Путин: когда в России реализуют мысли о «своих и чужих», страна будет развалена

28 марта 2024 в 08:31 Размер текста - 17 +

Владимир Путин объяснил, в каком случае Россия будет развалена Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия будет развалена, если в ней будут реализованы деструктивные мысли о «своих» и «чужих». Об этом заявил глава РФ Владимир Путин. «Как только мы начнем реализовывать эти деструктивные мысли, что все остальные здесь чужие, мы развалим страну», — сказал Путин в ходе общения с военными летчиками в Тверской области, передает РИА Новости. Он добавил, что главным пострадавшим в такой ситуации будет русский народ. Президент РФ Владимир Путин посетил 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ в Торжке. Там он заявил, что Россия не собирается воевать с Североатлантическим альянсом, передает «Национальная служба новостей». URA.RU приводило главные заявления президента, которые он сделал в ходе региональной поездки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия будет развалена, если в ней будут реализованы деструктивные мысли о «своих» и «чужих». Об этом заявил глава РФ Владимир Путин. «Как только мы начнем реализовывать эти деструктивные мысли, что все остальные здесь чужие, мы развалим страну», — сказал Путин в ходе общения с военными летчиками в Тверской области, передает РИА Новости. Он добавил, что главным пострадавшим в такой ситуации будет русский народ. Президент РФ Владимир Путин посетил 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ в Торжке. Там он заявил, что Россия не собирается воевать с Североатлантическим альянсом, передает «Национальная служба новостей». URA.RU приводило главные заявления президента, которые он сделал в ходе региональной поездки.