Путин предостерег россиян от деструктивных мыслей

Россия будет развалена, если в ней будут реализованы деструктивные мысли о «своих» и «чужих». Об этом заявил глава РФ Владимир Путин.
«Как только мы начнем реализовывать эти деструктивные мысли, что все остальные здесь чужие, мы развалим страну», — сказал Путин в ходе общения с военными летчиками в Тверской области, передает РИА Новости. Он добавил, что главным пострадавшим в такой ситуации будет русский народ.
Президент РФ Владимир Путин посетил 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ в Торжке. Там он заявил, что Россия не собирается воевать с Североатлантическим альянсом, передает «Национальная служба новостей». URA.RU приводило главные заявления президента, которые он сделал в ходе региональной поездки.
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