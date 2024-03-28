ВО ВШЭ оценили вклад человечества в экономику России

С 2018 года человеческий капитал практически не оказывал положительного влияния на экономический рост России, а на фоне пандемии его влияние стало отрицательным. К таким выводам пришла ведущий эксперт центра развития НИУ ВШЭ Дарья Авдеева.
«С 2018 года человеческий капитал вносил околонулевой вклад в экономический рост России», — передает содержание статьи Авдеевой на тему «Вклад человеческого капитала в рост российской экономики» РБК. Отмечается, что на фоне пандемии его влияние стало и вовсе отрицательным.
В 2020 и 2021 годах человеческий капитал «лишил» ВВП России 0,4 и 0,6 процентных пунктов роста соответственно. Хотя точных расчетов на последующие годы еще нет, трансформация российской экономики представляет риск для дальнейшего развития человеческого капитала, заключила Авдеева.
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