ВО ВШЭ оценили вклад человечества в экономику России

Эксперт ВШЭ Авдеева: человеческий капитал не оказывает влияния на экономику РФ
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Человеческий капитал вносит околонулевой вклад в экономику РФ Фото:

С 2018 года человеческий капитал практически не оказывал положительного влияния на экономический рост России, а на фоне пандемии его влияние стало отрицательным. К таким выводам пришла ведущий эксперт центра развития НИУ ВШЭ Дарья Авдеева.

«С 2018 года человеческий капитал вносил околонулевой вклад в экономический рост России», — передает содержание статьи Авдеевой на тему «Вклад человеческого капитала в рост российской экономики» РБК. Отмечается, что на фоне пандемии его влияние стало и вовсе отрицательным.

В 2020 и 2021 годах человеческий капитал «лишил» ВВП России 0,4 и 0,6 процентных пунктов роста соответственно. Хотя точных расчетов на последующие годы еще нет, трансформация российской экономики представляет риск для дальнейшего развития человеческого капитала, заключила Авдеева.

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С 2018 года человеческий капитал практически не оказывал положительного влияния на экономический рост России, а на фоне пандемии его влияние стало отрицательным. К таким выводам пришла ведущий эксперт центра развития НИУ ВШЭ Дарья Авдеева. «С 2018 года человеческий капитал вносил околонулевой вклад в экономический рост России», — передает содержание статьи Авдеевой на тему «Вклад человеческого капитала в рост российской экономики» РБК. Отмечается, что на фоне пандемии его влияние стало и вовсе отрицательным. В 2020 и 2021 годах человеческий капитал «лишил» ВВП России 0,4 и 0,6 процентных пунктов роста соответственно. Хотя точных расчетов на последующие годы еще нет, трансформация российской экономики представляет риск для дальнейшего развития человеческого капитала, заключила Авдеева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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