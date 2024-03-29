ВТБ вернет кешбэк с начислениями рублей вместо бонусов

29 марта 2024 в 11:21 Размер текста - 17 +

Клиенты самостоятельно будут выбирать три категории кэшбэка Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU С 1 мая 2024 года ВТБ изменит свою программу лояльности, возвращая прямое начисление рублей и отказываясь от использования бонусов. Об этом заявил зампредседателя правления банка Георгий Горшков. «Уже с 1 мая мы отказываемся от принятой на рынке практики начисления кешбэка в виртуальной валюте и сложной схемы обмена бонусов на рубли», — заявил Горшков в беседе с РБК. По его словам, перезапуск программы лояльности происходит из-за новой стратегии розничного бизнеса на период с 2024 по 2026 годы. Горшков отметил, что клиенты будут иметь возможность сами выбирать три категории для начисления кешбэка, включая повышенный кешбэк до 25%. Также увеличится максимальная сумма ежемесячного вознаграждения в зависимости от пакета обслуживания в банке. Деньги будут зачисляться ежемесячно до 10-го числа. Накопленные бонусы можно будет использовать до 31 августа 2024 года для покупок в каталоге программы или обменять на рубли до 30 декабря 2024 года. К программе лояльности ВТБ уже присоединились 15,5 миллионов клиентов, и к концу 2026 года ожидается, что этот показатель достигнет 100% активной клиентской базы банка, что составит 35 миллионов человек. По словам заместителя президента и председателя правления Почта Банка Алексея Охорзина. Почта Банк совместно с ВТБ в рамках общей программы лояльности «Мультибонус» также планирует заменить начисление бонусов на рубли в скором времени. Только за 2023 год банк направил своим клиентам более 1,6 миллиарда бонусов кешбэка за покупки по картам. Ранее сообщалось, что большинство банков каждый месяц предоставляют пользователем кэшбэк по различным категориям трат. Эти средства помогут сэкономить при покупке дорогого подарка, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 1 мая 2024 года ВТБ изменит свою программу лояльности, возвращая прямое начисление рублей и отказываясь от использования бонусов. Об этом заявил зампредседателя правления банка Георгий Горшков. «Уже с 1 мая мы отказываемся от принятой на рынке практики начисления кешбэка в виртуальной валюте и сложной схемы обмена бонусов на рубли», — заявил Горшков в беседе с РБК. По его словам, перезапуск программы лояльности происходит из-за новой стратегии розничного бизнеса на период с 2024 по 2026 годы. Горшков отметил, что клиенты будут иметь возможность сами выбирать три категории для начисления кешбэка, включая повышенный кешбэк до 25%. Также увеличится максимальная сумма ежемесячного вознаграждения в зависимости от пакета обслуживания в банке. Деньги будут зачисляться ежемесячно до 10-го числа. Накопленные бонусы можно будет использовать до 31 августа 2024 года для покупок в каталоге программы или обменять на рубли до 30 декабря 2024 года. К программе лояльности ВТБ уже присоединились 15,5 миллионов клиентов, и к концу 2026 года ожидается, что этот показатель достигнет 100% активной клиентской базы банка, что составит 35 миллионов человек. По словам заместителя президента и председателя правления Почта Банка Алексея Охорзина. Почта Банк совместно с ВТБ в рамках общей программы лояльности «Мультибонус» также планирует заменить начисление бонусов на рубли в скором времени. Только за 2023 год банк направил своим клиентам более 1,6 миллиарда бонусов кешбэка за покупки по картам. Ранее сообщалось, что большинство банков каждый месяц предоставляют пользователем кэшбэк по различным категориям трат. Эти средства помогут сэкономить при покупке дорогого подарка, передает телеканал 360.