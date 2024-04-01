В воронежском кафе произошел взрыв. Видео

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Новые автомобили для УГИБДД по Свердловской области. Екатеринбург, мигалка, полиция, проблесковые маячки
На месте происшествия работают силовики (фото из архива) Фото:

В Воронеже произошел взрыв в кафе на улице Ленина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Воронежской области.

На месте работает следственно-оперативная группа. По информации telegram-канала Shot, в заведении выбиты стекла. Есть ли пострадавшие в результате взрыва, пока неизвестно.

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В Воронеже произошел взрыв в кафе на улице Ленина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Воронежской области. На месте работает следственно-оперативная группа. По информации telegram-канала Shot, в заведении выбиты стекла. Есть ли пострадавшие в результате взрыва, пока неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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