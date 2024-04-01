На месте происшествия работают силовики (фото из архива)
В Воронеже произошел взрыв в кафе на улице Ленина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Воронежской области.
На месте работает следственно-оперативная группа. По информации telegram-канала Shot, в заведении выбиты стекла. Есть ли пострадавшие в результате взрыва, пока неизвестно.
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