Российские войска находятся на пороге Часов Яра

Депутат Госдумы Водолацкий: войскам РФ осталось 500 метров до Часов Яра
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Виктор Водолацкий сообщил, что ВС РФ осталось около полукилометра до Часов Яра Фото:
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Российской армии осталось 500 метров до границ Часов Яра. Об этом заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

«Что касается Часов Яра, то осталось где-то около полукилометра для того, чтобы выйти на границы Часов Яра», — заявил Водолацкий. Его слова передает РИА Новости.

Ранее российские военкоры сообщали, что армии РФ осталось 650 метров до Часова Яра. ВС РФ заняли более выгодные позиции около населенного пункта для наступления. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ использовали город Часов Яр как логистический пункт, но из-за продвижения российских войск он утратил свое значение, передает телеканал 360.

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Российской армии осталось 500 метров до границ Часов Яра. Об этом заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий. «Что касается Часов Яра, то осталось где-то около полукилометра для того, чтобы выйти на границы Часов Яра», — заявил Водолацкий. Его слова передает РИА Новости. Ранее российские военкоры сообщали, что армии РФ осталось 650 метров до Часова Яра. ВС РФ заняли более выгодные позиции около населенного пункта для наступления. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ использовали город Часов Яр как логистический пункт, но из-за продвижения российских войск он утратил свое значение, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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