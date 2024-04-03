Mash: ВСУ атаковали один из крупнейших агрокомплексов в России

Mash: ВСУ атаковали «Агро-Белогорье» в Белгородской области

03 апреля 2024 в 13:33 Размер текста - 17 +

Для атаки ВСУ использовали бомбы со взрывчаткой, пишет Mash Фото: Владимир Андреев Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили 4 взрывчатых устройства на один из крупнейших агрокомплексов в России. Во время прилета на «Агро-Белогорье» в Белгородской области пострадал 41-летний сотрудник. Об этом сообщает Mash. «ВСУ атаковали один из крупнейших агрокомплексов России — „Агро-Белогорье“ в Белгородской области. <…> Cбросили 4 взрывных устройства», — сообщают авторы telegram-канала. Известно об одном пострадавшем. Им оказался 41-летний сотрудник предприятия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили 4 взрывчатых устройства на один из крупнейших агрокомплексов в России. Во время прилета на «Агро-Белогорье» в Белгородской области пострадал 41-летний сотрудник. Об этом сообщает Mash. «ВСУ атаковали один из крупнейших агрокомплексов России — „Агро-Белогорье“ в Белгородской области. <…> Cбросили 4 взрывных устройства», — сообщают авторы telegram-канала. Известно об одном пострадавшем. Им оказался 41-летний сотрудник предприятия.