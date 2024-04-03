Mash: ВСУ атаковали один из крупнейших агрокомплексов в России

Mash: ВСУ атаковали «Агро-Белогорье» в Белгородской области
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Экспонаты Центрального Музея Военно-Воздушных Сил России в Монино. Московская область, Монино, снаряд, ракета, торпеда, бомба
Для атаки ВСУ использовали бомбы со взрывчаткой, пишет Mash Фото:

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили 4 взрывчатых устройства на один из крупнейших агрокомплексов в России. Во время прилета на «Агро-Белогорье» в Белгородской области пострадал 41-летний сотрудник. Об этом сообщает Mash.

«ВСУ атаковали один из крупнейших агрокомплексов России — „Агро-Белогорье“ в Белгородской области. <…> Cбросили 4 взрывных устройства», — сообщают авторы telegram-канала. Известно об одном пострадавшем. Им оказался 41-летний сотрудник предприятия.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили 4 взрывчатых устройства на один из крупнейших агрокомплексов в России. Во время прилета на «Агро-Белогорье» в Белгородской области пострадал 41-летний сотрудник. Об этом сообщает Mash. «ВСУ атаковали один из крупнейших агрокомплексов России — „Агро-Белогорье“ в Белгородской области. <…> Cбросили 4 взрывных устройства», — сообщают авторы telegram-канала. Известно об одном пострадавшем. Им оказался 41-летний сотрудник предприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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