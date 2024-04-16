Путин расширил страховые компенсации на добровольцев

16 апреля 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

Путин расширил страховые компенсации на добровольцев, подписавших контракт с Росгвардией Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин расширил страховые компенсации на добровольцев, которые подписали контракт с Росгвардией. Глава государства подписал соответствующий указ. «Внести в указ президента Российской Федерации от 3 августа 2023 г. №582 «О мерах по обеспечению обязательного государственного страхования жизни и здоровья граждан РФ, пребывающих в добровольческих формированиях изменения», — говорится в указе. Документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов. Согласно указу, гражданам пребывающем в добровольческих формированиях, содействующих выполнению задач, возложенных ВС РФ, в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов страховые гарантии в виде компенсации. Компенсация выплачивается министерством обороны. Документ распространяет право получения компенсаций и на добровольцев, служащих в войсках национальной гвардии России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин расширил страховые компенсации на добровольцев, которые подписали контракт с Росгвардией. Глава государства подписал соответствующий указ. «Внести в указ президента Российской Федерации от 3 августа 2023 г. №582 «О мерах по обеспечению обязательного государственного страхования жизни и здоровья граждан РФ, пребывающих в добровольческих формированиях изменения», — говорится в указе. Документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов. Согласно указу, гражданам пребывающем в добровольческих формированиях, содействующих выполнению задач, возложенных ВС РФ, в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов страховые гарантии в виде компенсации. Компенсация выплачивается министерством обороны. Документ распространяет право получения компенсаций и на добровольцев, служащих в войсках национальной гвардии России.