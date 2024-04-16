Путин расширил страховые компенсации на добровольцев

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Путин расширил страховые компенсации на добровольцев, подписавших контракт с Росгвардией Фото:

Президент России Владимир Путин расширил страховые компенсации на добровольцев, которые подписали контракт с Росгвардией. Глава государства подписал соответствующий указ.

«Внести в указ президента Российской Федерации от 3 августа 2023 г. №582 «О мерах по обеспечению обязательного государственного страхования жизни и здоровья граждан РФ, пребывающих в добровольческих формированиях изменения», — говорится в указе. Документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.

Согласно указу, гражданам пребывающем в добровольческих формированиях, содействующих выполнению задач, возложенных ВС РФ, в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов страховые гарантии в виде компенсации. Компенсация выплачивается министерством обороны. Документ распространяет право получения компенсаций и на добровольцев, служащих в войсках национальной гвардии России.

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Президент России Владимир Путин расширил страховые компенсации на добровольцев, которые подписали контракт с Росгвардией. Глава государства подписал соответствующий указ. «Внести в указ президента Российской Федерации от 3 августа 2023 г. №582 «О мерах по обеспечению обязательного государственного страхования жизни и здоровья граждан РФ, пребывающих в добровольческих формированиях изменения», — говорится в указе. Документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов. Согласно указу, гражданам пребывающем в добровольческих формированиях, содействующих выполнению задач, возложенных ВС РФ, в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов страховые гарантии в виде компенсации. Компенсация выплачивается министерством обороны. Документ распространяет право получения компенсаций и на добровольцев, служащих в войсках национальной гвардии России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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