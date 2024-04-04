В США высоко оценили возможности российской армии

Замгоссекретаря США Кэмпбелл: Россия восстановила свои военные силы
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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, армия, военные, мобилизация, мобилизованные, подготовка мобилизованных, сбойка
Российская армия успешно восстанавливает ресурсы во время спецоперации, отметил Курт Кэмпбелл Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия быстро восстанавливает свои силы во время спецоперации на Украине. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Курт Кэмпбелл на мероприятии, организованном Центром новой американской безопасности.

«За последние пару месяцев мы пришли к выводу, что Россия почти полностью восстановила свои военные силы», — заявил Курт Кэмпбелл. Его слова приводит военное издание Defense News.

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Там отметили, что успех Москвы сильно давит на Киев, который попал под зависимость своих партнеров. Также Украина снизила на два года возраст для мобилизации: с 27 до 25. На такой шаг Киев пошел из-за больших потерь на поле боя.

За два года спецоперации у России все еще нет планов полностью переводить экономику на военные рельсы. По словам президента страны Владимира Путина, это решение не изменится и в будущем.

На фоне проблем в ВСУ армия РФ продвигается на поле боя. По большой части это заметно на авдеевском направлении, передает телеканал 360.

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Российская армия быстро восстанавливает свои силы во время спецоперации на Украине. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Курт Кэмпбелл на мероприятии, организованном Центром новой американской безопасности. «За последние пару месяцев мы пришли к выводу, что Россия почти полностью восстановила свои военные силы», — заявил Курт Кэмпбелл. Его слова приводит военное издание Defense News. Там отметили, что успех Москвы сильно давит на Киев, который попал под зависимость своих партнеров. Также Украина снизила на два года возраст для мобилизации: с 27 до 25. На такой шаг Киев пошел из-за больших потерь на поле боя. За два года спецоперации у России все еще нет планов полностью переводить экономику на военные рельсы. По словам президента страны Владимира Путина, это решение не изменится и в будущем. На фоне проблем в ВСУ армия РФ продвигается на поле боя. По большой части это заметно на авдеевском направлении, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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