Армия и оружие Координатор в ЛНР: ВСУ хотят сделать Славянск и Краматорск городами-смертниками 03 апреля 2024 в 10:20 Размер текста - 17 + Виктор Водолацкий сообщил, что ВСУ минируют инфраструктуру городов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ планируют превратить Славянск и Краматорск в города-смертники, минируя объекты социальной инфраструктуры. Об этом заявил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. «Дальше мы выходим на линию Краматорск-Славянск-Красноармейск, где сейчас [главком ВСУ Александр] Сырский готовит так называемую линию обороны, для того чтобы эти города сделать городами-смертниками», — заявил Водолацкий в беседе с РИА Новости. Он отметил, что ВСУ минируют инфраструктуру города, чтобы перед уходом подорвать все социальные объекты. Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что после освобождения Авдеевки (ДНР) целью российских войск станет Славянск, который является «реальным символом» для ВСУ. Также он добавил про готовность ВС РФ взять Работино. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! ВСУ планируют превратить Славянск и Краматорск в города-смертники, минируя объекты социальной инфраструктуры. Об этом заявил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. «Дальше мы выходим на линию Краматорск-Славянск-Красноармейск, где сейчас [главком ВСУ Александр] Сырский готовит так называемую линию обороны, для того чтобы эти города сделать городами-смертниками», — заявил Водолацкий в беседе с РИА Новости. Он отметил, что ВСУ минируют инфраструктуру города, чтобы перед уходом подорвать все социальные объекты. Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что после освобождения Авдеевки (ДНР) целью российских войск станет Славянск, который является «реальным символом» для ВСУ. Также он добавил про готовность ВС РФ взять Работино. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям