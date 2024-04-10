Двух топ-менеджеров «Уральских авиалиний» хотят уволить по просьбе Росавиации

11 апреля 2024 в 02:37 Размер текста - 17 +

У самолета отказала система шасси Фото: Илья Московец © URA.RU Комиссия Росавиации закончила повторное расследование по делу об аварийной посадке самолета «Уральских авиалиний», в ведомстве советуют уволить двух топ-менеджеров компании. Об этом стало известно из отчета. «Вынужденная посадка самолета в поле произошла в результате множественных нарушений и ошибок, допущенных экипажем, которые привели к нехватке топлива при уходе на запасной аэродром. А причинами недостаточной подготовки пилотов к действиям в усложненной ситуации она назвала «недостатки в обеспечении безопасности полетов, организации летной работы и профессиональной подготовки членов летных экипажей в авиакомпании», — сказано в отчете, с которым ознакомились «Известия». Самолет «Уральских авиалиний» совершавший рейс из Сочи в Омск 12 сентября сел на поле в районе села Убинского Новосибирской области, писали RT. Все 156 пассажиров остались целы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Комиссия Росавиации закончила повторное расследование по делу об аварийной посадке самолета «Уральских авиалиний», в ведомстве советуют уволить двух топ-менеджеров компании. Об этом стало известно из отчета. «Вынужденная посадка самолета в поле произошла в результате множественных нарушений и ошибок, допущенных экипажем, которые привели к нехватке топлива при уходе на запасной аэродром. А причинами недостаточной подготовки пилотов к действиям в усложненной ситуации она назвала «недостатки в обеспечении безопасности полетов, организации летной работы и профессиональной подготовки членов летных экипажей в авиакомпании», — сказано в отчете, с которым ознакомились «Известия». Самолет «Уральских авиалиний» совершавший рейс из Сочи в Омск 12 сентября сел на поле в районе села Убинского Новосибирской области, писали RT. Все 156 пассажиров остались целы.