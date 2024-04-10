10 апреля 2024

Двух топ-менеджеров «Уральских авиалиний» хотят уволить по просьбе Росавиации

© Служба новостей «URA.RU»
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Чкаловский полигон. Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines, самолет, авиаперевозки, авиаперелеты
У самолета отказала система шасси Фото:

Комиссия Росавиации закончила повторное расследование по делу об аварийной посадке самолета «Уральских авиалиний», в ведомстве советуют уволить двух топ-менеджеров компании. Об этом стало известно из отчета.

«Вынужденная посадка самолета в поле произошла в результате множественных нарушений и ошибок, допущенных экипажем, которые привели к нехватке топлива при уходе на запасной аэродром. А причинами недостаточной подготовки пилотов к действиям в усложненной ситуации она назвала «недостатки в обеспечении безопасности полетов, организации летной работы и профессиональной подготовки членов летных экипажей в авиакомпании», — сказано в отчете, с которым ознакомились «Известия».

Самолет «Уральских авиалиний» совершавший рейс из Сочи в Омск 12 сентября сел на поле в районе села Убинского Новосибирской области, писали RT. Все 156 пассажиров остались целы.

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Комиссия Росавиации закончила повторное расследование по делу об аварийной посадке самолета «Уральских авиалиний», в ведомстве советуют уволить двух топ-менеджеров компании. Об этом стало известно из отчета. «Вынужденная посадка самолета в поле произошла в результате множественных нарушений и ошибок, допущенных экипажем, которые привели к нехватке топлива при уходе на запасной аэродром. А причинами недостаточной подготовки пилотов к действиям в усложненной ситуации она назвала «недостатки в обеспечении безопасности полетов, организации летной работы и профессиональной подготовки членов летных экипажей в авиакомпании», — сказано в отчете, с которым ознакомились «Известия». Самолет «Уральских авиалиний» совершавший рейс из Сочи в Омск 12 сентября сел на поле в районе села Убинского Новосибирской области, писали RT. Все 156 пассажиров остались целы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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