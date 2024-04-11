Пленный спецназовец ВСУ заявил, что его готовили на военной базе в Великобритании. До этого он был пойман во время высадки в Херсонской области.
«Проходил подготовку на военной базе в Великобритании недалеко от Солсбери. Во время нее британские службы могли предоставить неактуальную информацию», — заявил пленный военный во время допроса. Его слова приводит РИА Новости.
Пленный назвал две фамилии британских инструкторов. По его словам, после Великобритании он проходил обучение в Житомирской области.
Он отметил, что до высадки по его отряду начался обстрел. Хотя его готовили, что огневой контакт будет позднее. Десант планировал высадку на Тендеровской Косе, она — самая западая точка Херсонской области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.