Пленный спецназовец ВСУ рассказал о подготовке в Британии к высадке в Херсонской области. Видео

Пленный спецназовец ВСУ назвал имена британских инструкторов после задержания
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Пленный спецназовец проходил обучение в Великобритании и на Украине Фото:
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Пленный спецназовец ВСУ заявил, что его готовили на военной базе в Великобритании. До этого он был пойман во время высадки в Херсонской области.

«Проходил подготовку на военной базе в Великобритании недалеко от Солсбери. Во время нее британские службы могли предоставить неактуальную информацию», — заявил пленный военный во время допроса. Его слова приводит РИА Новости.

Пленный назвал две фамилии британских инструкторов. По его словам, после Великобритании он проходил обучение в Житомирской области.

Он отметил, что до высадки по его отряду начался обстрел. Хотя его готовили, что огневой контакт будет позднее. Десант планировал высадку на Тендеровской Косе, она — самая западая точка Херсонской области.

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Пленный спецназовец ВСУ заявил, что его готовили на военной базе в Великобритании. До этого он был пойман во время высадки в Херсонской области. «Проходил подготовку на военной базе в Великобритании недалеко от Солсбери. Во время нее британские службы могли предоставить неактуальную информацию», — заявил пленный военный во время допроса. Его слова приводит РИА Новости. Пленный назвал две фамилии британских инструкторов. По его словам, после Великобритании он проходил обучение в Житомирской области. Он отметил, что до высадки по его отряду начался обстрел. Хотя его готовили, что огневой контакт будет позднее. Десант планировал высадку на Тендеровской Косе, она — самая западая точка Херсонской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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