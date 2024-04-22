Путин подписал закон об уточнении системы оплаты сверхурочной работы

22 апреля 2024 в 20:34 Размер текста - 17 +

Путин подписал закон, уточняющий определение размера повышенной оплаты за сверхурочную работу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому уточняется определение размера повышенной оплаты за сверхурочную работу. Она будет оплачиваться исходя из размера заработной платы, включая стимулирующие и компенсационные надбавки. «Внести в часть первую статьи 152 Трудового кодекса Российской Федерации… изменение, изложив ее в следующей редакции: „Сверхурочная работа оплачивается исходя из размера заработной платы, установленного в соответствии с действующими системами оплаты труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере“», — говорится в тексте документа. Он размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В том числе, документ предусматривает, что по желанию сотрудника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться дополнительным временем отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. Закон также учитывает различные системы оплаты труда. Речь о тарифных ставках и окладах, бестарифной, сдельной и иных системах. В частности отмечается, что если у работодателя прописаны условия, при которых оплата выше, то можно не менять эти условия. Соответствующий закон начнет действовать с 1 сентября 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому уточняется определение размера повышенной оплаты за сверхурочную работу. Она будет оплачиваться исходя из размера заработной платы, включая стимулирующие и компенсационные надбавки. «Внести в часть первую статьи 152 Трудового кодекса Российской Федерации… изменение, изложив ее в следующей редакции: „Сверхурочная работа оплачивается исходя из размера заработной платы, установленного в соответствии с действующими системами оплаты труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере“», — говорится в тексте документа. Он размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В том числе, документ предусматривает, что по желанию сотрудника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться дополнительным временем отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. Закон также учитывает различные системы оплаты труда. Речь о тарифных ставках и окладах, бестарифной, сдельной и иных системах. В частности отмечается, что если у работодателя прописаны условия, при которых оплата выше, то можно не менять эти условия. Соответствующий закон начнет действовать с 1 сентября 2024 года.